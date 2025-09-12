Ο Ντόναλντ Τραμπ διάλεξε έναν πιο… ελαφρύ τρόπο για να τιμήσει τα θύματα των Διδύμων Πύργων και την 11η Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα παραβρέθηκε συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, το πρωί της Πέμπτης 11/9, στο Πεντάγωνο για να παραστούν στο ετήσιο μνημόσυνο της 9/11 και το βράδυ της ίδιας ημέρας σε διαφορετικό εντελώς κλίμα, παρακολούθησε στη Νέα Υόρκη αγώνα μπέιζμπολ μεταξύ των New York Yankees και των Detroit Tigers.

Πριν τον αγώνα χαιρέτησε στα αποδυτήρια τους παίκτες ενώ – κατά την είσοδο του στο γήπεδο – έγινε δεκτός με επευφημίες και (κάποιες) αποδοκιμασίες, οι οποίες όμως δεν φάνηκε να τον αγγίζουν.

President Donald Trump received cheers and boos as he attended a New York Yankees game to mark September 11 https://t.co/8rNIrEIxwa pic.twitter.com/vHQEimhIXo — Reuters (@Reuters) September 12, 2025

Καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Αμερικάνος πρόεδρος φαινόταν ευδιάθετος και χαμογελαστός, χαιρετούσε τα πλήθη και χόρευε το αγαπημένο του YMCA στις κερκίδες.