Μια χρυσή ασφαλιστική κάρτα με την ονομασία «Trumpcare» βρίσκεται στο επίκεντρο μιας απρόσμενης προσέγγισης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ. Ο νεοεκλεγείς Δημοκρατικός γερουσιαστής του Μίσιγκαν προτείνει να δοθεί το όνομα του Αμερικανού προέδρου σε ένα σύστημα καθολικής υγειονομικής περίθαλψης, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει τη στήριξή του. Και ο Τραμπ δηλώνει πρόθυμος να συζητήσει.

Μιλώντας στη New York Post, σε συνέντευξη διάρκειας 45 λεπτών την Τρίτη στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ έξυπνη» την ιδέα και επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον Ελ Σαγιέντ.

«Είναι έξυπνος άνθρωπος. Έκανε καλή δουλειά. Στην πραγματικότητα, έκανε πολύ καλή δουλειά», είπε γελώντας.

«Ξέρω ότι θα συναντηθώ μαζί του. Ίσως υπάρχει κάποια μέση λύση στην οποία θα μπορούσαμε να καταλήξουμε», πρόσθεσε, χωρίς να ανακοινώσει ημερομηνία συνάντησης.

Η πρόταση του Δημοκρατικού πολιτικού συνοδεύεται ήδη από ένα ενδεικτικό σχέδιο κάρτας, το οποίο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι χρυσή, φέρει ανάγλυφη την ονομασία «Trumpcare» και, σύμφωνα με την πρότασή του, θα εξασφαλίζει υγειονομική κάλυψη σε κάθε Αμερικανό, από τη γέννηση έως τον θάνατο.

This is a message for @realDonaldTrump. Donald, this is on the table. Guarantee healthcare for every American, from cradle to grave. https://t.co/f32IYs3FXG — Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) November 12, 2026



«Ντόναλντ, αυτή είναι η πρόταση στο τραπέζι. Εγγυημένη υγειονομική περίθαλψη για κάθε Αμερικανό, από τη γέννηση έως τον θάνατο», έγραψε στην ανάρτησή του.

Ο Ελ Σαγιέντ είχε εξηγήσει νωρίτερα τον Νοέμβριο, μιλώντας στο δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο NPR, ότι η ονομασία του συστήματος τον ενδιαφέρει λιγότερο από την εφαρμογή του.

«Βάλτε το όνομά του πάνω. Πιθανότατα θα το εγκρίνει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνω αυτό. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα ονομάζεται», είχε δηλώσει. Στην ίδια συνέντευξη είχε απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στον πρόεδρο να συζητήσουν πιθανά πεδία συνεργασίας.

Η διάθεση συνεννόησης εκδηλώνεται ενόψει της νέας πολιτικής ισορροπίας στην Ουάσιγκτον, καθώς από τον Ιανουάριο οι Δημοκρατικοί θα ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα μπορούσαν να προκύψουν νομοθετικές συμφωνίες, περιγράφοντας πάντως μια διαπραγμάτευση που θα αρχίσει με βέτο.

«Θα ασκώ βέτο στα πάντα και στη συνέχεια, κάποια στιγμή, πιστεύω ότι θα θελήσουν να διαπραγματευτούν. Κι εγώ θα το κάνω. Μπορούμε να ασχοληθούμε με την υγειονομική περίθαλψη. Μπορούμε να κάνουμε πολλά σπουδαία πράγματα μαζί», ανέφερε.

Τα σημερινά εγκώμια απέχουν αισθητά από την προεκλογική αντιπαράθεση των δύο ανδρών. Τότε, ο Τραμπ αποκαλούσε τον Ελ Σαγιέντ «παράφρονα τζιχαντιστή που θέλει να σας καταστρέψει», ενώ ο Δημοκρατικός υποψήφιος τον κατηγορούσε για ρητορική μίσους.