Λίγες ώρες αφότου το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ψήφισε ομόφωνα την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μια εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, με την οποία πανηγύρισε την προαναφερθείσα εξέλιξη.

Στην εικόνα αυτή, το πρόσωπό του στην εμβληματική φωτογραφία από την απόπειρα δολοφονίας του στην Πενσυλβάνια το 2024 έχει αντικατασταθεί από το πρόσωπο του Χουάνγκ , ο οποίος εμφανίζεται με αίμα στο μάγουλο και υψωμένη γροθιά, κρατώντας έναν κόκκινο στηθόδεσμο μπροστά από μια σημαία της Nvidia, αντί για την αμερικανική σημαία.

«Εγώ έκλεισα το deal», υποστηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, διεκδικώντας τα εύσημα για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, την ώρα που η μετοχή της εταιρείας εκτοξεύτηκε κατά 31% και η Wall Street κατέγραψε το μεγαλύτερο ράλι από τον Απρίλιο του 2025.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, δημοσίευσε τη φωτογραφία που παραπέμπει στο στιγμιότυπο από τον Ιούλιο του 2024, όταν, λίγα δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς σε βάρος του στην προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, ύψωσε τη γροθιά του στον αέρα έχοντας αίματα στο πρόσωπο, ενώ οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας τον απομάκρυναν από την εξέδρα.