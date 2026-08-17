Την εκτίμηση ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρόκειται να συναινέσει σε μια διευθέτηση που να καλύπτει τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου από το Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα (17/8), ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως η Τεχεράνη απέχει από το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο για τον τερματισμό της κρίσης, αποφεύγοντας ωστόσο να εξειδικεύσει τους ακριβείς όρους που θέτει η αμερικανική πλευρά.

Η τοποθέτηση του Τραμπ συμπίπτει με την εκπνοή του διορίας των 60 ημερών που όριζε το διμερές Μνημόνιο Κατανόησης (MOU), χωρίς να έχει επιτευχθεί κάποια νέα συμβατική δέσμευση. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να επιδιώξει ανανέωση της ισχύος του μνημονίου, επιβεβαιώνοντας πως οι διπλωματικές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε τέλμα, καθώς τα δύο μέρη διατηρούν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις.

Το κανάλι επικοινωνίας με τη Πιονγιάνγκ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αναφορά και στις σχέσεις του με τη Βόρεια Κορέα, αποκαλύπτοντας πως έλαβε νέα επιστολή από τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της απόφασής του να περιορίσει την έκταση των κοινών στρατιωτικών γυμνασίων ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, αποδίδοντας την κίνηση αυτή, μεταξύ άλλων, στο καλό κλίμα που διατηρεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Σχόλια για τη βρετανική πολιτική και την ενέργεια

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον Βρετανό πρωθυπουργό, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι προτίθεται να προχωρήσει στην εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων της Βόρειας Θάλασσας. Παράλληλα, σχολίασε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο, εστιάζοντας στα ζητήματα της διαχείρισης του μεταναστευτικού και της ενεργειακής επάρκειας.