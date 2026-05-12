Σε μια δήλωση που δημιουργεί νέα δεδομένα στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την άμεση τερμάτιση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο με προορισμό την Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε στους δημοσιογράφους πως θεωρεί ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου είναι πλέον θέμα χρόνου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως το τέλος του πολέμου πλησιάζει πολύ.

Η εκτίμηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται να προστεθεί σε ένα κλίμα έντονης κινητικότητας, καθώς βασίζεται στην πεποίθηση ότι και οι δύο πλευρές είναι πλέον έτοιμες να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια οριστική διευθέτηση. Η ρητορική του Λευκού Οίκου φαίνεται να εστιάζει στην ανάγκη για μια βιώσιμη λύση που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες, αντανακλώντας μια αλλαγή στρατηγικής που δίνει προτεραιότητα στη διπλωματική οδό.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου συμπίπτουν χρονικά με ανάλογες τοποθετήσεις από την πλευρά του Κρεμλίνου. Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σε πρόσφατες δηλώσεις του το περασμένο Σάββατο, είχε εκφράσει την ίδια πεποίθηση, αναφέροντας πως η σύγκρουση φθάνει στο τέλος της. Η ταύτιση των εκτιμήσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας ενισχύει τις προσδοκίες για μια επικείμενη ειρηνευτική πρωτοβουλία που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή.