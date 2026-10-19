Ξεκάθαρο μήνυμα πολιτικής στήριξης προς το πρόσωπο του Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Πιο συγκεκριμένα εκφράζοντας την απόλυτη βεβαιότητά του για το αποτέλεσμα της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης στο Ισραήλ, ο Αμερικανός ηγέτης προέβλεψε μια άνετη επικράτηση του στενού συμμάχου του.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα ένα βίντεο από την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών.

«Νομίζω ότι θα πετύχεις ηχηρή νίκη, πραγματικά. Οπότε, δες: εσύ είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι» είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το βίντεο στο οποίο ο Νετανιάχου φαίνεται να έχει βάλει το τηλέφωνό του σε ανοιχτή ακρόαση.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι είναι «μακράν ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ και που θα έχει ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».