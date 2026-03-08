Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες Σάββατο στο ενδεχόμενο μελλοντικής ανάπτυξης στρατευμάτων στο Ιράν για τον έλεγχο των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου στη χώρα.

«Ίσως κάποια στιγμή να το κάνουμε. Αυτό θα ήταν υπέροχο», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One).

Ο Λευκός Οίκος έχει ισχυριστεί, μεταξύ άλλων, για να δικαιολογήσει την επίθεση κατά του Ιράν, ότι η χώρα έχει συσσωρεύσει αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου σε τέτοιο βαθμό που είναι πολύ κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας.