Ένα μάλλον ασυνήθιστο και αυθόρμητο στιγμιότυπο ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου APEC που διεξάγεται στην Κίνα, κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου.

Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό βίντεο, ο Αμερικανός πρόεδρος διακρίνεται να απλώνει το χέρι του προς τον Κινέζο ομόλογό του, προκειμένου να τον βοηθήσει να ανέβει τις κυλιόμενες σκάλες.

Η κίνηση αυτή κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον τόσο των διεθνών μέσων ενημέρωσης, όσο και των χρηστών στα social media, καθώς έρχεται σε μια συγκυρία έντονης διπλωματικής κινητικότητας ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε εκτενή αναφορά στην «εξαιρετική προσωπική σχέση» που έχει χτίσει με τον Σι ήδη από το 2017. Αποκαλώντας τον Κινέζο ηγέτη «φίλο» του, σημείωσε ότι παρά τη δυσαρέσκεια ορισμένων, η φιλία αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο λαών. «Πιστεύω ότι όσο εσύ και εγώ έχουμε τα ηνία, δεν θα έχουμε ποτέ πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Άλλωστε, καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, Ουάσιγκτον και Πεκίνο έχουν επενδύσει σε μια σειρά επαφών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Κοινός στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να διατηρηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και να διασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση των εξαιρετικά λεπτών και σύνθετων γεωπολιτικών και εμπορικών ισορροπιών που διέπουν τις σινοαμερικανικές σχέσεις.