Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέθεσε δημόσια τον Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια μιας χθεσινής (6/1) ομιλίας του, ισχυριζόμενος πως ο Γάλλος Πρόεδρος τον ικέτευε, κλαψουρίζοντας, να μην αυξήσει τους δασμούς στα γαλλικά προϊόντα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χλεύασε τον ομόλογό του, εξηγώντας ότι χρησιμοποίησε απειλές για την επιβολή δασμών προκειμένου να τον εξαναγκάσει να αυξήσει τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Απευθυνόμενος σε Ρεπουμπλικάνους βουλευτές, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδοτούν την παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη εδώ και δεκαετίες και ότι η πολιτική του επέβαλε την ταχεία συμμόρφωση των άλλων χωρών.

Σύμφωνα με τον ηγέτη των Ρεπουμπλικάνων, ζήτησε από τον Μακρόν να αυξήσει τις χρεώσεις για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, επειδή οι Αμερικανοί πληρώνουν «14 φορές» περισσότερο από τους Γάλλους καταναλωτές – κάτι που ο Γάλλος Πρόεδρος αρχικά αρνήθηκε.

Στη συνέχεια, ήρθε η απειλή επιβολής δασμού 25% σε όλες τις γαλλικές εισαγωγές στις ΗΠΑ, μεταξύ αυτών σαμπάνιες και κρασιά. Αυτό, όπως ισχυρίστηκε ο Τραμπ, έκανε τον Μακρόν να τον «ικετεύσει» για μια συμφωνία και να υποκύψει στις απαιτήσεις της κυβέρνησής του.

«”Ντόναλντ, έχουμε συμφωνία. Θα ήθελα να αυξήσω τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά 200% ή ό,τι άλλο θέλεις. Ό,τι θέλεις, Ντόναλντ, σε παρακαλώ, μην το πεις στον πληθυσμό, σε ικετεύω”. Όλες οι χώρες είπαν το ίδιο πράγμα», είπε ο Τραμπ, μιμούμενος τη φωνή του Μακρόν.

Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων δήλωσε ότι αν είχε επιβάλει δασμούς στα γαλλικά προϊόντα, θα ήταν «42 φορές πιο ακριβά» από τη ζητούμενη αύξηση των τιμών των φαρμάκων. Συμφωνώντας με το αίτημά του, η Γαλλία αύξησε τις τιμές των φαρμάκων από 10 δολάρια ανά χάπι σε 30 δολάρια, ενώ οι τιμές στις ΗΠΑ μειώθηκαν.

Ούτε ο Μακρόν, ούτε η γαλλική κυβέρνηση έχουν σχολιάσει τις δηλώσεις του Τραμπ.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την ομιλία του Τραμπ: