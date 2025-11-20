Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Μάλιστα ο πρόεδρος Τραμπ, έκανε ιδιαίτερη μνεία στον 40χρονο άσο της Αλ Νασρ, καλωσορίζοντας τον στην εκδήλωση από του βήματος. Έκανε γνωστό πως ο Πορτογάλος άσος αποτελεί ίνδαλμα για τον γιο του Μπάρον που τον θαυμάζει, λέγοντας με χιούμορ: «Ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο είναι εδώ, οπότε ο Μπάρον θα εκτιμά τώρα λίγο περισσότερο τον πατέρα του».

United States President, Donald Trump speaks on Cristiano Ronaldo attending his dinner at the White House. pic.twitter.com/YLB5ESCDQU — FutDball ⚽️ (@FutDball) November 19, 2025

Η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Ουάσιγκτον ο οποίος συμμετείχε στη σαουδαραβική αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την αμερικανική πρωτεύουσα, συνδυάστηκε και με την ξενάγηση του στον Λευκό Οίκο και το Οβάλ Γραφείο, από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο έβγαλαν δεκάδες αναμνηστικές φωτογραφίες.

O CR 7, συνοδευόταν από τη σύντροφό του Τζορτζίνα Ροντρίγκες και ξεναγήθηκαν προσωπικά από τον Ντ. Τραμπ στους περισσότερους χώρους του Λευκού Οίκου. Περιηγήθηκαν στους διακοσμημένους διαδρόμους με πορτρέτα παλαιών προέδρων των ΗΠΑ και άλλων ιστορικών προσωπικοτήτων της χώρας, ενώ η ξενάγησή τους ολοκληρώθηκε στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος τους υποδέχθηκε θερμά και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Δείτε τις σχετικές αναρτήσεις του Κριστάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πόζαρε χαμογελαστός δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η Τζορτζίνα Ροντρίγκες έκλεψε τις εντυπώσεις επιδεικνύοντας το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της, αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων, πάνω στο προεδρικό γραφείο.

Οι φωτογραφίες του ζεύγους με τον Αμερικανό πρόεδρο, δημοσιεύτηκαν από τον Λευκό Οίκο και αναρτήθηκαν αργότερα από τον ίδιο τον Ρονάλντο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις, όπως φαίνεται και στα σχόλια που τις συνοδεύουν.

Πολλοί ήταν θαυμαστές του Πορτογάλου σταρ εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι πόζαρε δίπλα σε ένα τόσο αμφιλεγόμενο πολιτικό πρόσωπο. «Τον ακολουθώ και τον θαυμάζω από το 2006», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του Ρονάλντο στο Instagram, όπου περπατά δίπλα στον Τραμπ στην Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας. «Δεν τον έχω δει ποτέ να χάνει, πόσο μάλλον με τέτοιο τρόπο. Πραγματικά θλιβερή μέρα». Ένας άλλος σχολίασε: «Αν ήθελες άλλη απόδειξη ότι ο Μέσι είναι καλύτερος, τώρα την έχεις».

Η επίσκεψη του Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο, αλλά και η παρουσία τους μαζί με τη σαουδαραβική αντιπροσωπεία, στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε συζητήσεις διεθνώς. Πολλοί ήταν αυτοί που σχολίασαν ότι ο Πορτογάλος σταρ «αμαύρωσε» την εικόνα του προς χάριν μιας πολιτικής εμφάνισης υψηλού προφίλ.