Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου, την αντικατάσταση της Σούζι Γουάιλς από τον Στίβεν Μίλερ στη νευραλγική θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου. Η συγκεκριμένη κίνηση συνιστά τη σημαντικότερη εσωτερική ανακατάταξη στην ομάδα του Αμερικανού προέδρου μετά τις απώλειες που κατέγραψε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό ότι ο Στίβεν Μίλερ, μέχρι πρότινος αναπληρωτής προσωπάρχης και ένας από τους πλέον έμπιστους συμβούλους του, θα αναλάβει επίσημα τα νέα του καθήκοντα από τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Παράλληλα, εξήρε το έργο της απερχόμενης προσωπάρχη, ανακοινώνοντας ότι η Σούζι Γουάιλς θα μετακινηθεί στον πολιτικό του μηχανισμό (Trump Political Operation). «Θέλω να την ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες της ως προσωπάρχη — έκανε εξαιρετική δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Στίβεν Μίλερ αποτελεί επί σειρά ετών έναν από τους πιο στενούς και πιστούς συνεργάτες του προέδρου, διατηρώντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εντός του Λευκού Οίκου. Είναι, άλλωστε, ευρέως γνωστός ως ο «αρχιτέκτονας» της σκληρής γραμμής της κυβέρνησης σε θέματα μετανάστευσης και του προγράμματος μαζικών απελάσεων. Από την άλλη πλευρά, η Σούζι Γουάιλς κατείχε τη θέση της προσωπάρχη από την πρώτη ημέρα της επιστροφής του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, έχοντας προηγουμένως τεθεί επικεφαλής της νικηφόρας προεκλογικής του εκστρατείας το 2024.

Σε δικό της αποχαιρετιστήριο μήνυμα στο «X» (πρώην Twitter), η Γουάιλς χαρακτήρισε τη θητεία της ως την «ύψιστη τιμή της ζωής της». Δηλώνοντας υπερήφανη για τα κοινά επιτεύγματα της διοίκησης, αναφέροντας ενδεικτικά τη θωράκιση των συνόρων, τη μείωση των φόρων, την ενίσχυση της οικονομίας και την προώθηση του δόγματος «Πρώτα η Αμερική», υπογράμμισε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για τους συνεργάτες της. «Μπορεί ο ρόλος μου να αλλάζει, αλλά η αφοσίωσή μου στον πρόεδρο και την αποστολή μας δεν θα αλλάξει ποτέ», κατέληξε.

Today is my last day as White House Chief of Staff. Serving President Trump in the White House has been the honor of a lifetime. I’m so proud to have been a part of what we’ve accomplished together from securing our border and cutting taxes to strengthening our economy and putting America First. More than anything, I’m grateful for the extraordinary people I’ve had the privilege of working alongside. While my role may be changing, my commitment to the President and the mission never will. — Susie Wiles (@SusieWiles47) November 6, 2026

Σύμφωνα με αναλυτές, η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να τοποθετήσει τον Μίλερ στο «τιμόνι» του Λευκού Οίκου καταδεικνύει την πρόθεσή του να εντείνει και να εμμείνει στη σκληρή πολιτική του γραμμή. Η επιλογή αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία, καθώς στις κάλπες της περασμένης Τρίτης (3/11) καταγράφηκε μια ευρεία απόρριψη της ατζέντας τόσο του ίδιου, όσο και των Ρεπουμπλικανών του Κογκρέσου από μερίδα του εκλογικού σώματος.