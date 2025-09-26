Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δηλώνει ότι η προτεινόμενη συμφωνία που επιτρέπει στο TikTok να συνεχίσει να λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι μια πώληση που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας που ορίζει ο νόμος.

Ο Τζο Μπάιντεν υπέγραψε πέρυσι νομοθεσία που καλούσε την κινεζική ByteDance να πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία του TikTok σε αμερικανική εταιρεία μέχρι τις αρχές του έτους, αλλιώς θα αντιμετώπιζε απαγόρευση σε εθνικό επίπεδο.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει υπογράψει επανειλημμένα διατάγματα που επιτρέπουν στο TikTok να συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνησή του προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία για την πώληση της εταιρείας κοινωνικών μέσων.

Πολλά παραμένουν άγνωστα σχετικά με την πραγματική συμφωνία, αλλά ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ «μας έδωσε το πράσινο φως» για να προχωρήσουμε στη συμφωνία.

Οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην δημοφιλή πλατφόρμα βίντεο θα μπορούσε να έχει τεράστιο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί — ιδίως οι νέοι ενήλικες και οι έφηβοι — καταναλώνουν πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με έκθεση του Pew Research Center που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, περίπου το 43% των Αμερικανών ενηλίκων κάτω των 30 ετών δηλώνουν ότι ενημερώνονται τακτικά από το TikTok, ποσοστό υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των YouTube, Facebook και Instagram.