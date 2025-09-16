Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι υπέγραψε εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα που προβλέπει την ανάπτυξη στρατιωτικών της Εθνοφρουράς στην πόλη Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί (νότια), στο πλαίσιο της εκστρατείας του στο όνομα της πάταξης της εγκληματικότητας, που βάζει στο στόχαστρο μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν οι Δημοκρατικοί.

Στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν «η Εθνοφρουρά», «το FBI», η ομοσπονδιακή αστυνομία, καθώς και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής της τάξης, διευκρίνισε ο Ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους στον Τύπο κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο.