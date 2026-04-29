Στον Λευκό Οίκο υποδέχθηκε τον βασιλιά Κάρολο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αμέσως μετά από την ιστορική ομιλία του Βρετανού μονάρχη στο Κογκρέσο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, υποδέχθηκε μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια, το βασιλικό ζεύγος, με τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι ο βασιλιάς Κάρολος έκανε μια εξαιρετική ομιλία στο Κογκρέσο και ότι ο ίδιος ζήλεψε.

Δείτε το βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον βασιλιά Κάρολο

Δείτε το βίντεο του Λευκού Οίκου για την υποδοχή του Καρόλου

Οι δύο… βασιλιάδες

Από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, έγινε μια ανάρτηση, στην οποία φαίνεται ο Κάρολος και ο Αμερικανός πρόεδρος με τη λεζάντα να αναφέρει «Δύο βασιλιάδες».

Δείτε την ανάρτηση του Λευκού Οίκου