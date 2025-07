Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα διαθέσουν στην Ουκρανία περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και πυρομαχικά για αυτά και τα προϋπάρχοντα, ώστε να τη βοηθήσουν να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους της Ρωσίας, χωρίς να αποκαλύψει συγκεκριμένους αριθμούς.

Ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους έκανε την αναγγελία αυτή απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στη στρατιωτική βάση Άντριους, στο Μέριλαντ, καθώς η σχέση του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν μοιάζει να βρίσκεται σε τροχιά ραγδαίας επιδείνωσης.

«Θα τους στείλουμε Patriot, που χρειάζονται απελπιστικά, αλλά θα μας τα πληρώσουν στο 100%», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μόλις δυο εβδομάδες αφού η Ουάσιγκτον ανακοίνωνε την αναστολή των παραδόσεων ορισμένων ειδών όπλων και πυρομαχικών στο Κίεβο, επικαλούμενη την ανάγκη να εξασφαλιστεί η επάρκεια εφοδίων των δικών της ενόπλων δυνάμεων.

President Donald Trump has confirmed that the United States will provide Ukraine with Patriot air defense systems as part of its ongoing military assistance: “We basically are going to send them various pieces of very sophisticated military and they are going to pay us 100% for… pic.twitter.com/zKKFBRisGh

— Washington Eye (@washington_EY) July 13, 2025