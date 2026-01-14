Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς έγραφαν οι κάμερες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο εργοστάσιο της Ford στο Ντιτρόιτ, φώναξε «F*** you» δύο φορές και ακολούθως ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο προς την κατεύθυνση ενός εργαζόμενου που τον προπηλάκιζε λεκτικά.

Μάλιστα, φαίνεται ξεκάθαρα στο ακόλουθο βίντεο του TMZ, η οργίλη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, προς τον εργαζόμενο, τόσο με τη φράση που του απευθύνει δις, όσο και με τη συγκεκριμένη προσβλητική χειρονομία, υψώνοντας το μεσαίο του δάχτυλο.

#EXCLUSIVE 😳 President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled “pedophile protector” at him. https://t.co/m5nLYtWxxT pic.twitter.com/512zEYV6WC — TMZ (@TMZ) January 13, 2026

Στο βίντεο, που κυκλοφόρησε μέσω TikTok και μέσω X, και αναρτήθηκε στον ιστότοπο TMZ, που είναι ειδικευμένος στην κάλυψη διασημοτήτων, ο Αμερικανός πρόεδρος εικονίζεται να κοντοστέκεται πάνω σε υπερυψωμένο διάδρομο, καθώς επισκέπτεται εργοστάσιο της Ford στο Ντιτρόιτ.

Ακούγεται κάποιος εργαζόμενος να φωνάζει διάφορα, ωστόσο δεν ακούγεται καθαρά, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος, αντιδρά φωνάζοντας «F*** you» δύο φορές, καθώς απομακρύνεται βαδίζοντας, ενώ ακολούθως κάνει την επίμαχη χειρονομία προς την κατεύθυνση αυτού που του απευθύνεται.

Αν πιστέψει κανείς το TMZ, το πρόσωπο που φώναζε στον ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο και Προέδρο των ΗΠΑ τον χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, «προστάτη παιδεραστών» («pedophile protector»).

Προφανώς ο εργαζόμενος αναφερόταν στην υπόθεση του σεξουαλικού αρπακτικού Τζέφρι Έπσταϊν, που έχει φέρει σε δυσάρεστη θέση τον Ντόναλντ Τραμπ και δίχασε τη βάση του, το λεγόμενο κίνημα MAGA.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε στο παρελθόν φιλική σχέση με τον Νεοϋορκέζο χρηματομεσίτη, που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών που είχε απεργαστεί.

Το Κογκρέσο ψήφισε για να αναγκάσει την κυβέρνηση Τραμπ να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες υλικό του φακέλου που είχε σχηματίσει η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη για την υπόθεση. Ωστόσο, πολλά από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν υπέστησαν εκτενή λογοκρισία.

Ωστόσο τη συγκεκριμένη χειρονομία βρήκε ιδιαίτερα «προσήκουσα» ο Λευκός Οίκος. «Κάποιος παλαβός ούρλιαζε χυδαίες ύβρεις, σε παροξυσμό οργής, κι ο πρόεδρος αντέδρασε κατά τρόπο εντελώς προσήκοντα και χωρίς αμφισημία», σχολίασε ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσανγκ σε γραπτή δήλωσή του που διένειμε σε ΜΜΕ, ανάμεσά τους το Γαλλικό Πρακτορείο.

BREAKING: President Trump mouths “F*ck you” twice and flips off Ford plant worker who yelled “p*dophile protector” during Detroit factory tour — White House calls response “appropriate” White House Communications Director Steven Cheung: “A lunatic was wildly screaming expletives… pic.twitter.com/VeH5CAfuZE — RedWave Press (@RedWave_Press) January 14, 2026

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, δήλωσε σε πολλά μέσα ενημέρωσης: «Ένας τρελός φώναζε βρισιές σε πλήρη οργή και ο Πρόεδρος απάντησε με τρόπο κατάλληλο και σαφή», αναφέρει η ακόλουθη ανάρτηση.

White House Communications Director Steven Cheung told multiple outlets: “A lunatic was wildly screaming expletives in a complete fit of rage, and the President gave an appropriate and unambiguous response.” https://t.co/PlmG7xxNKv — AZ Intel (@AZ_Intel_) January 14, 2026