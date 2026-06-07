Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε για περισσότερες επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, προτρέποντας ουσιαστικά σε κλιμάκωση του πολέμου του Ισραήλ στη χώρα, αφότου προηγουμένως είχε πιέσει για κατάπαυση του πυρός.

«Θα ήθελα να δω τον Λίβανο να ζει μια καλύτερη ζωή. Θα ήθελα να δω μια πιο χειρουργική επίθεση κατά της Χεζμπολάχ. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι πιο χειρουργική», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε την Παρασκευή και μεταδόθηκε την Κυριακή.

Ο Τραμπ παρουσίασε επίσης το κάλεσμα για περισσότερη βία ως ανησυχία για τον Λίβανο, παρόλο που ο πόλεμος του Ισραήλ έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 3.613 ανθρώπους από τις 2 Μαρτίου.