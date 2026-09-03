Νέο μέτωπο με τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ άνοιξε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Με δηλώσεις του την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, ξεκαθάρισε την πρόθεσή του να απαιτήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να αποζημιώσουν την Ουάσινγκτον για τη στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που έχουν ήδη σταλεί στην Ουκρανία για την αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής. Παράλληλα, ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος άφησε σαφείς αιχμές για προσωρινό «πάγωμα» των αμερικανικών εξαγωγών όπλων προς συμμαχικά κράτη.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε κατηγορηματικά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που θέλουν τα αμερικανικά οπλοστάσια να έχουν αδειάσει λόγω των αναγκών του πολέμου στο Ιράν. Αντιθέτως, διαβεβαίωσε ότι η εγχώρια παραγωγή έχει αυξηθεί κατακόρυφα, προκειμένου να αναπληρωθούν τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας.

«Τα κρατάμε για εμάς, για τις ΗΠΑ, αντί να τα πουλάμε σε άλλους, αλλά οι πωλήσεις προς τους Συμμάχους θα αρχίσουν ξανά σύντομα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά μια παύση στις εξαγωγές.

Στρέφοντας τα πυρά του προς την προηγούμενη κυβέρνηση, του Τζο Μπάιντεν, για τη διαχείριση της ουκρανικής κρίσης, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν δωρεάν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, τα οποία θα είχε πληρώσει η Ευρώπη, αρκεί να της το είχαν ζητήσει, αλλά εμείς θα ζητήσουμε αυτά τα χρήματα, έστω και με κάποια καθυστέρηση!».

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο χρόνο, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έθεσαν σε εφαρμογή την πρωτοβουλία Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), έναν μηχανισμό μέσω του οποίου ευρωπαϊκά κράτη αναλαμβάνουν τη χρηματοδότηση για την προμήθεια αμερικανικού οπλισμού προς το Κίεβο.

Η «εξάντληση» των πυραύλων και οι πολιτικές προεκτάσεις

Οι τοποθετήσεις Τραμπ έρχονται ως απάντηση σε ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο αμερικανικός στρατός φέρεται να έχει εξαντλήσει σημαντικό μέρος των αποθεμάτων του σε πυραύλους υψηλής ακρίβειας και μεγάλου βεληνεκούς, λόγω των επιχειρήσεων στο Ιράν, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την ετοιμότητα των αμερικανικών δυνάμεων σε πιθανές νέες συρράξεις.

Το γεωπολιτικό σκηνικό, με τα ανοιχτά μέτωπα σε Ουκρανία και Ιράν, σε συνδυασμό με τις οικονομικές αναταράξεις που αυτά προκαλούν, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές (midterms). Το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς θα κριθεί το κατά πόσο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα διατηρήσει τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας την επόμενη χρονιά.

Ράλι στις τιμές του πετρελαίου και «καμπανάκι» από το Υπουργείο Οικονομικών

Στο οικονομικό μέτωπο, η κατάσταση παραμένει εξίσου τεταμένη. Την Πέμπτη, οι τιμές του «μαύρου χρυσού» σκαρφάλωσαν σε υψηλό έξι εβδομάδων. Τα νεότερα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, σε συνδυασμό με τις απειλές του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης και την περιορισμένη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, έχουν εντείνει τους φόβους για σοβαρή διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό ανεφοδιασμό.

Αναφερόμενος στην εκρηκτική άνοδο των τιμών στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, μιλώντας στο δίκτυο Fox News την Τετάρτη, απέδωσε μερίδιο ευθύνης και στις τακτικές του Κιέβου: «Αυτή τη στιγμή περνάμε ένα ενεργειακό σοκ εξαιτίας τόσο του πολέμου στην Ουκρανία διότι, ξέρετε, η Ουκρανία αποφάσισε ότι θέλει να ανατινάξει ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές διύλισης, κάτι που ασκεί ανοδικές πιέσεις στις τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και της σύγκρουσης στο Ιράν».