Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Ίλον Μασκ και του ζήτησε να άρει τους περιορισμούς στη χρήση του Starlink από την Ουκρανία, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το σύστημα Starlink λειτουργούσε σήμερα πιο ομαλά, λίγο μετά τη συζήτηση του Τραμπ με τον Μασκ, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται η εφημερίδα.