Tηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, συζητήθηκαν εκτενώς οι τελευταίες εξελίξεις στα ανοιχτά μέτωπα της Μέσης Ανατολής και οι στρατηγικές κατευθύνσεις για το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το περιεχόμενο της επαφής, ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό τη θέση ότι το Ισραήλ θα πρέπει να προχωρήσει στην απόσυρση των στρατιωτικών του δυνάμεων από τα εδάφη της Συρίας και του Λιβάνου.

Την πληροφορία αυτή μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.