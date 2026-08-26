Σε αναγκαστική παύση της δραστηριότητάς του προχωρά ο γνωστός Ιταλός καλλιτέχνης, Έρος Ραματσότι, καθώς υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη τον υποχρεώνει να αναβάλει τις προγραμματισμένες ζωντανές εμφανίσεις του στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, αλλά και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη διοργανώτρια εταιρεία της περιοδείας «Friends & Partners», η επέμβαση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, ωστόσο η ιατρική ομάδα εξέδωσε ρητή σύσταση για άμεση έναρξη προγράμματος φωνητικής αποκατάστασης, γεγονός που καθιστά αδιαπραγμάτευτη τη μεταφορά των συναυλιών σε νέες ημερομηνίες.

Ως εκ τούτου, οι προσεχείς συναυλίες στο πλαίσιο της περιοδείας «Una Storia Importante» μετατίθενται για το 2027.

Ο Έρος Ραματσότι, ένας από τους πιο καταξιωμένους διεθνώς ιταλούς τραγουδιστές, με επιτυχίες όπως τα «Più bella cosa» και «Cose della vita», ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τα αναρίθμητα μηνύματα που έλαβε, και τους έστειλε την αγάπη του.

Είναι δεύτερη φορά που ο Ραματσότι υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές χορδές. Η προηγούμενη ήταν το 2019, όταν είχε αναγκαστεί να διακόψει για δύο μήνες μια παγκόσμια περιοδεία.

Φωτογραφία: Lucian Nuță