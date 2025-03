Περισσότερα από 80.000 νοικοκυριά στην Αυστραλία ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα, καθώς πλησιάζει στις ανατολικές ακτές της χώρας ο τροπικός κυκλώνας Άλφρεντ που συνοδεύεται με καταστροφικούς ανέμους.

Σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) ο κυκλώνας βρισκόταν 125 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Μπρίσμπεϊν, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Αυστραλίας εκτίμησε από την πλευρά της πως ο κυκλώνας, ο πρώτος που πλήττει την περιοχή από το 1974, θα φτάσει στις ακτές της χώρας αύριο, Σάββατο, το πρωί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

06.03.2025#Australia #Alfred

“Alfred actually froze and almost made a dead loop, returning to himself.”The cyclone collided with a ridge of high pressure located over the Tasman Sea,which deflected it from its southeasterly trajectory and turned towards the coast of Queensland. pic.twitter.com/dJFJU5UwaX

— Climate Review (@ClimateRe50366) March 6, 2025