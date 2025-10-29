Επιμέλεια κειμένου: Μαριάννα Κορνάρου

Εξασθενημένος έφτασε στην Κούβα ο τυφώνας «Μελίσα» που έχει υποβαθμιστεί πλέον στην κατηγορία κινδύνου 3 της κλίμακας Saffir–Simpson. Προηγουμένως όμως, σκότωσε 3 ανθρώπους στο καταστροφικό του πέρασμα από την Τζαμάικα, όπου έπληξε περιουσίες και υποδομές που εξυπηρετούσαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο κατοίκους.

Αλλά και στην Κούβα οι καταστροφές που έχει ήδη προκαλέσει στις παράκτιες περιοχές είναι μεγάλες, καθώς πρόχειρες κατασκευές και παραπήγματα, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στο μένος των ισχυρότατων ανέμων του.

Τις επόμενες ώρες και αφού σαρώσει την Κούβα, ο τυφώνας Μελίσα θα κινηθεί προς τις Μπαχάμες, με μειωμένη ένταση ανέμου στα 105 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών.

The cloudy eye of Hurricane Melissa is accelerating over eastern Cuba toward the northeast coast. The Category 2 hurricane will soon emerge over the Atlantic and steer through The Bahamas Wednesday.https://t.co/WDCfKnf8f7 pic.twitter.com/LbstsXjzc3 — Brian Slocum (@brianslocumwxii) October 29, 2025

5am EDT Oct 29 Key Messages for #Hurricane #Melissa: The Major Hurricane is now moving across E #Cuba & will affect the #Bahamas and the Turks and Caicos today with Hurricane conditions. Latest info at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/NX6J2VaYIH — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 29, 2025

Με βάσει όσα μεταδίδει το CNN το Εθνικό Κέντρο Καταστροφών στην Κούβα υποβάθμισε την έντασή του τυφώνα στις 11:30 το πρωί της Τετάρτης, σε ισχυρό φαινόμενο με καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές και ανέμους ταχύτητας 190 χιλιομέτρων την ώρα.

Hurricane Melissa made landfall in eastern Cuba near the city of Chivirico early Wednesday. https://t.co/65aRzGbbSz — WIBW (@wibw) October 29, 2025

Hurricane Melissa slammed into southwest Jamaica overnight, killing seven and leaving over half a million without power. Officials say 25,000 tourists are stranded as the storm heads toward Cuba, where 700,000 have been evacuated. pic.twitter.com/tj7t3E88t8 — Open Source Intel (@Osint613) October 29, 2025

Δείτε βίντεο από την άφιξη του καταστροφικού τυφώνα στην Κούβα:

Heavy rains hit Cuba’s second largest city, Santiago de Cuba, on October 28, hours before Hurricane Melissa was set to make landfall. It is the third most intense hurricane observed in the Caribbean after Wilma in 2005 and Gilbert in 1988, according to AccuWeather. pic.twitter.com/41sSVAGsBr — Reuters (@Reuters) October 29, 2025

Hurricane Melissa hits Cuba with over 190 kph winds, after crossing Jamaica as the strongest storm to hit the country in modern history pic.twitter.com/5S0wMSNoqY — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 29, 2025

Jamaica’s prime minister has declared the entire country a disaster area after Hurricane Melissa. Melissa is now a Category 3 hurricane as it hits eastern Cuba. What You Need to Know is streaming exclusively on @DisneyPlus. Stream now: https://t.co/5nbUIXMmYL pic.twitter.com/NnGhqBtpIA — ABC News (@ABC) October 29, 2025

Tonight, severe flooding in Santiago de Cuba, Cuba, caused by Hurricane Melissa. pic.twitter.com/BodNkinuEx — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 29, 2025

Δείτε live την κίνηση του τυφώνα στις ακτές της Κούβας:

Νωρίτερα σε ανακοίνωσή του το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων καλούσε τον πληθυσμό να παραμείνει προστατευμένος, αφού η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνη» και για την Κούβα.

Οι κάτοικοι στα παράλια της Κούβας είναι εξαιρετικά ανήσυχοι τις τελευταίες ώρες, προσπαθώντας να θωρακίσουν τα σπίτια τους και να σωθούν και οι ίδιοι από την μεγάλη ποσότητα νερού, που έχει ήδη αρχίσει να πέφτει στο νησί.

Ο ισχυρότερος τυφώνας των τελευταίων 40 ετών, όπως τον χαρακτήρισε η μετεωρολογική υπηρεσία της Τζαμάικα, αναμένεται να ρίξει στην Κούβα 10 με 20 ίντσες νερό, κυρίως στην ανατολική πλευρά του νησιού, ενώ στα ορεινά μπορεί να φτάσει τις 25 ίντσες, ποσότητα που μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα επικίνδυνες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Δείτε τρομακτικές σκηνες που εκτυλίχθηκαν στο εσωτερικό του αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που «πέταξε» στο μάτι του κυκλώνα:

This video of a U. S. Air Force Reserve aircraft flying inside the eye of Category 5 Hurricane Melissa is fascinating, yes, but leaves us w/ questions/no answers & the expectation of context. Can you provide both for us? https://t.co/bMefbgzNee — DMaxwell78207 (@DMaxwell78207) October 29, 2025

Η Μελίσα ευθύνεται ήδη για επτά θανάτους, εκ των οποίων τρεις στην Τζαμάικα κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για την καταιγίδα, τρεις στην Αϊτή και έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία.