Εξασθενημένος έφτασε στην Κούβα ο τυφώνας «Μελίσα» που έχει υποβαθμιστεί πλέον στην κατηγορία κινδύνου 3 της κλίμακας Saffir–Simpson. Προηγουμένως όμως, σκότωσε 3 ανθρώπους στο καταστροφικό του πέρασμα από την Τζαμάικα, όπου έπληξε περιουσίες και υποδομές που εξυπηρετούσαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο κατοίκους.

Η κλίμακα κινδύνου και η κίνηση του τυφώνα Μελίσα

Αλλά και στην Κούβα οι καταστροφές που έχει ήδη προκαλέσει στις παράκτιες περιοχές είναι μεγάλες, καθώς πρόχειρες κατασκευές και παραπήγματα, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στο μένος των ισχυρότατων ανέμων του.

Τις επόμενες ώρες και αφού σαρώσει την Κούβα, ο τυφώνας Μελίσα θα κινηθεί προς τις Μπαχάμες, με μειωμένη ένταση ανέμου στα 105 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών.

Με βάσει όσα μεταδίδει το CNN  το Εθνικό Κέντρο Καταστροφών στην Κούβα υποβάθμισε την έντασή του τυφώνα στις 11:30 το πρωί της Τετάρτης, σε ισχυρό φαινόμενο με καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές και ανέμους ταχύτητας 190 χιλιομέτρων την ώρα.

Δείτε βίντεο από την άφιξη του καταστροφικού τυφώνα στην Κούβα:

Δείτε live την κίνηση του τυφώνα στις ακτές της Κούβας:

Νωρίτερα σε ανακοίνωσή του το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων καλούσε τον πληθυσμό να παραμείνει προστατευμένος, αφού η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνη» και για την Κούβα.

Εικόνες από την καταστροφή στα παράλια της Κούβας

Οι κάτοικοι στα παράλια της Κούβας είναι εξαιρετικά ανήσυχοι τις τελευταίες ώρες, προσπαθώντας να θωρακίσουν τα σπίτια τους και να σωθούν και οι ίδιοι από την μεγάλη ποσότητα νερού, που έχει ήδη αρχίσει να πέφτει στο νησί.

Εικόνα που δημοσίευσε τοπικό μέσο στην Κούβα

Ο ισχυρότερος τυφώνας των τελευταίων 40 ετών, όπως τον χαρακτήρισε η μετεωρολογική υπηρεσία της Τζαμάικα, αναμένεται να ρίξει στην Κούβα 10 με 20 ίντσες νερό, κυρίως στην ανατολική πλευρά του νησιού, ενώ στα ορεινά μπορεί να φτάσει τις 25 ίντσες, ποσότητα που μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα επικίνδυνες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Δείτε τρομακτικές σκηνες που εκτυλίχθηκαν στο εσωτερικό του αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που «πέταξε» στο μάτι του κυκλώνα:

Η Μελίσα ευθύνεται ήδη για επτά θανάτους,  εκ των οποίων τρεις στην Τζαμάικα κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για την καταιγίδα, τρεις στην Αϊτή και έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία.

