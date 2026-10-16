Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πολιτικό θρίλερ γύρω από την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, να παίρνει σαφείς αποστάσεις και να καταδικάζει τις πρακτικές που της καταλογίζονται.

Σε συνέντευξή του στο CBS News και στον δημοσιογράφο Τόνι Ντοκούπιλ -στο πλαίσιο ανοιχτής συζήτησης στο Μίσιγκαν ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών- ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τοποθετήθηκε ανοιχτά για τις αποκαλύψεις που οδήγησαν στην απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ από τη διπλωματική της θέση.

«Όποιος πουλάει πρόσβαση, να υποστεί τις συνέπειες»

Κληθείς να σχολιάσει τις καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η Γκίλφοϊλ ζήτησε τραπεζικό έμβασμα ύψους 100.000 δολαρίων από επιχειρηματία με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε κυβερνητικά στελέχη, ο Τζέι Ντι Βανς ήταν καταπέλτης:

«Καταρχάς, αν κάποιος πουλάει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, αυτό είναι αηδιαστικό και απεχθές, και θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες».

Παρά τη σκληρή αυτή αποστροφή, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έσπευσε να κρατήσει μια επιφύλαξη όσον αφορά την ουσία των κατηγοριών, σημειώνοντας πως προτιμά να διαμορφώνει άποψη «με βάση τα πραγματικά γεγονότα και όχι με βάση κάποιο τυχαίο δημοσίευμα στα μέσα ενημέρωσης».

Το πολιτικό παρασκήνιο

Η υπόθεση λαμβάνει πλέον ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες κάλπες. Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν διαμηνύσει ότι, σε περίπτωση που κερδίσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή στη Γερουσία, θα ξεκινήσουν εκτεταμένη έρευνα για το «Guilfoylegate» κάνοντας χρήση της εξουσίας έκδοσης κλητεύσεων (subpoenas).

Ερωτηθείς σχετικά με το αν η αμερικανική διοίκηση θα συνεργαστεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Βανς δήλωσε κατηγορηματικά: «Φυσικά και θα το κάνουμε. Κοιτάξτε, εμείς τηρούμε τον νόμο».

Υπενθυμίζεται ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αρνείται σταθερά οποιαδήποτε παρανομία, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απορρίψει την ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, υποστηρίζοντας πως οι κυβερνητικές αποφάσεις δεν επηρεάστηκαν. Ωστόσο, οι δηλώσεις του Βανς επιβεβαιώνουν ότι η υπόθεση προκαλεί πλέον σοβαρούς τριγμούς στο εσωτερικό της αμερικανικής ηγεσίας.