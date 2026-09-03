Σε μια σειρά από αμφιλεγόμενες δηλώσεις προχώρησε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε podcast.

Ο Βανς δήλωσε ότι προσπαθεί να επιτελέσει «όσο το δυνατόν περισσότερο το έργο του Θεού», σημειώνοντας πως δεν θα τον πείραζε αν αυτό οδηγούσε στη συντέλεια του κόσμου, η οποία όπως εκτιμά «πλησιάζει».

Παράλληλα, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ άφησε αιχμές για την Τεχνητή Νοημοσύνη χαρακτηρίζοντας ορισμένες χρήσεις της «σατανικές», εξέφρασε την υποψία ότι ο Αντίχριστος μπορεί ήδη να βρίσκεται ανάμεσά μας, ενώ υπερασπίστηκε τον Ντόναλντ Τραμπ για την αμφιλεγόμενη εικόνα AI που τον παρουσίαζε ως Ιησού.

«Δεν με νοιάζει αν το έργο μου οδηγήσει στους έσχατους καιρούς»

Ερωτηθείς για το αν θεωρεί ότι η ανθρωπότητα διανύει τις τελευταίες της ημέρες, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το τέλος του κόσμου είναι αναπόφευκτο, είτε έρθει σύντομα είτε σε χιλιάδες χρόνια:

«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στους έσχατους καιρούς; Δεν ξέρω. Αν και με συναρπάζει αυτό το θέμα, πιστεύω ότι το να εστιάζουμε υπερβολικά σε αυτό μπορεί να είναι πολύ κακό. Αν το έργο μου οδηγήσει στους έσχατους καιρούς, είναι εντάξει, και αν αυτό οδηγήσει στο… να χτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο που θα ευημερεί και θα επιβιώσει για πολύ καιρό μετά την αποχώρησή μου, αυτό είναι επίσης υπέροχο».

Συνεχίζοντας τον συλλογισμό του, πρόσθεσε:

«Νομίζω ότι πρέπει απλώς να προσπαθήσεις να υιοθετήσεις μια στάση του τύπου: ίσως πλησιάζει το τέλος του κόσμου, στην πραγματικότητα πλησιάζει, το μόνο ερώτημα είναι αν θα έρθει σε χιλιάδες χρόνια από τώρα ή σε λίγους μήνες. Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα στον κόσμο που με κάνουν να νιώθω ότι δεν θα με εξέπληττε αν ο Αντίχριστος περπατάει ανάμεσά μας».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως «σατανικό» εργαλείο και το «σκοτάδι» στους ηγέτες

Ο Τζέι Ντι Βανς αναφέρθηκε εκτενώς και στις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην ανθρώπινη φύση, φέρνοντας ως παράδειγμα έναν γνωστό του που χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ως σύμβουλο γάμου , μια πρακτική που ο Αντιπρόεδρος χαρακτήρισε ως «κάπως σατανική».

«Όταν αποκόπτεις εντελώς τον άνθρωπο από το κοινωνικό στοιχείο για το οποίο ο Θεός μας δημιούργησε… αυτό είναι πολύ κακό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, περιγράφοντας τις εμπειρίες του από τις διεθνείς επαφές του με ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο, αποκάλυψε ότι έχει βρεθεί σε περιβάλλοντα που τα αισθάνθηκε ως «πνευματικά σκοτεινά»:

«Έχω συμμετάσχει σε συναντήσεις με ηγέτες από όλο τον κόσμο, όπου συζητούνται διάφορα θέματα και όταν κάποιος λέει κάτι ή κάνει μια παρατήρηση, νιώθω μια αίσθηση σκοταδιού γύρω από αυτό. Αυτό ενεργοποιεί κάθε πνευματικό συναγερμό στο σώμα μου».

Κάλυψη στον Ντόναλντ Τραμπ για την εικόνα AI ως Ιησούς

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο οικοδεσπότης Μπράις Κρόφορντ έθεσε το ζήτημα μιας αμφιλεγόμενης φωτογραφίας δημιουργημένης με Τεχνητή Νοημοσύνη που είχε αναρτήσει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία απεικονιζόταν ως Ιησούς Χριστός, αναφέροντας ότι το γεγονός αυτό τον «αναστάτωσε».

Ο Βανς υπερασπίστηκε σθεναρά τον Τραμπ, αποδίδοντας την ανάρτηση στο ιδιαίτερο χιούμορ του Αμερικανού Προέδρου:

«Ο πρόεδρος δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει κανέναν. Προφανώς, αγαπά τους χριστιανούς… Είχε πράγματι σκοπό ο Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάσει ένα meme που τον παρουσίαζε ως Θεό; Όχι. Ο πρόεδρος έχει χιούμορ. Δεν ήθελε να χλευάσει ή να μιμηθεί τον Θεό. Απλώς δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας του».

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις έντονες αντιδράσεις από μερίδα χριστιανών υποστηρικτών του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διαγράψει τη συγκεκριμένη δημοσίευση, υποστηρίζοντας εκ των υστέρων ότι στη φωτογραφία «υποτίθεται ότι ήμουν εγώ ως γιατρός που κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα».