Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κήρυξε χθες πόλεμο στο ίδρυμα του Τζορτζ Σόρος Open Society, διότι όπως υποστήριξε χρηματοδοτεί μέσα ενημέρωσης που με άρθρα τους προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κιρκ. Μιλώντας ως παρουσιαστής σε επεισόδιο της εκπομπής The Charlie Kirk Show ανέφερε ότι «δεν πιστεύουμε στη βία για πολιτικούς λόγους, πιστεύουμε όμως στην ευπρέπεια».

Δείτε στο βίντεο τι αναφέρει:

Παράλληλα, Πιλότοι, γιατροί, πανεπιστημιακοί αλλά και υπάλληλος των Μυστικών Υπηρεσιών βρίσκονται ανάμεσα σε όσους τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν, ύστερα από αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα που θεωρήθηκαν προσβλητικές ή ακατάλληλες μετά τη δολοφονία του Κερκ.

Οι επικριτές των μέτρων κάνουν λόγο για απειλή στην ελευθερία της έκφρασης και στα εργασιακά δικαιώματα, αν και υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις διατηρούν ευρεία ευχέρεια τερματισμού συμβάσεων.

Ο αντιπρόεδρος Βανς, σχολιάζοντας το κλίμα, υποστήριξε ότι «οι Αμερικανοί της Αριστεράς είναι πιο πιθανό να υπερασπιστούν ή να γιορτάσουν την πολιτική βία», προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει καμία ευπρέπεια στο να πανηγυρίζεις για μια πολιτική δολοφονία». Τα σχόλιά του ήρθαν λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Κερκ, ο οποίος είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με τις θέσεις του για ζητήματα φύλου, φυλής και άμβλωσης. Σύμφωνα με έρευνα της YouGov, οι φιλελεύθεροι Αμερικανοί εμφανίζονται πιο ανεκτικοί απέναντι σε εκδηλώσεις χαράς για τον θάνατο πολιτικών αντιπάλων.

Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές ζήτησαν τιμωρία όσων δημοσίευσαν τέτοιου είδους σχόλια. Ο Ράντι Φάιν από τη Φλόριντα απείλησε με απολύσεις και αφαίρεση αδειών, ενώ η Νάνσι Μέις από τη Νότια Καρολίνα κάλεσε το υπουργείο Παιδείας να παγώσει τη χρηματοδότηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που δεν λαμβάνουν μέτρα.

Ήδη έχουν υπάρξει συγκεκριμένες συνέπειες:

• Ο υπάλληλος των Μυστικών Υπηρεσιών Άντονι Που έχασε την άδεια ασφαλείας του μετά από ανάρτηση στο Facebook.

• Η Office Depot απέλυσε εργαζόμενους στο Μίσιγκαν για άρνηση εκτύπωσης αφισών στη μνήμη του Κερκ.

• Η δημοσιογράφος της Washington Post Κάρεν Ατιάχ ανακοίνωσε ότι απολύθηκε λόγω αναρτήσεών της στο Bluesky.

• Το Πανεπιστήμιο Κλέμσον έθεσε σε διαθεσιμότητα δύο καθηγητές και απέλυσε έναν υπάλληλο για «ακατάλληλα» σχόλια.

• Στον Καναδά, το Πανεπιστήμιο του Τορόντο απομάκρυνε προσωρινά την καθηγήτρια Ρουθ Μάρσαλ για ανάρτηση που θεωρήθηκε ότι εξυμνούσε τη βία.

Ο διευθυντής των Μυστικών Υπηρεσιών, Σον Κάραν, προειδοποίησε με υπόμνημα ότι οι πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις αυξάνονται και κάλεσε τους πράκτορες «να αποτελούν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος».

Το κύμα απολύσεων έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την «κουλτούρα ακύρωσης». Νομικοί επισημαίνουν ότι η ελευθερία του λόγου προστατεύεται απέναντι στο κράτος, όχι απέναντι στους εργοδότες. Ο καθηγητής Στίβεν Κόλις (Πανεπιστήμιο Τέξας) υπενθύμισε ότι οι περισσότερες συμβάσεις εργασίας είναι «at-will», δηλαδή λύονται οποιαδήποτε στιγμή από τον εργοδότη. Από την άλλη, η Ρίσα Λίμπεργουιτς (Πανεπιστήμιο Κορνέλ) προειδοποίησε ότι οι πολιτικές πιέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε παραβίαση δικαιωμάτων.

Η Ένωση Αμερικανών Πανεπιστημιακών (AAUP) χαρακτήρισε τις τιμωρίες «ανησυχητικές», υπογραμμίζοντας ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία δεν μπορεί να περιορίζεται «υπό πολιτική πίεση».