Μπροστά σε μια θεαματική ανατροπή ενδέχεται να βρεθεί η υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον παγκόσμιο τεχνολογικό κλάδο, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο Τζένσεν Χουάνγκ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής του στο «τιμόνι» της Nvidia. Λίγα μόλις 24ωρα μετά την ηχηρή παραίτησή του στον απόηχο του σκανδάλου με τις εξωσυζυγικές σχέσεις και την εμπλοκή μιας φερόμενης Κινέζας κατασκόπου, μεγαλοεπενδυτές της Σίλικον Βάλεϊ ασκούν ασφυκτικές πιέσεις για την επάνοδό του.

Όπως αποκαλύπτουν οι FT, επικαλούμενοι πρόσωπα με βαθιά γνώση της υπόθεσης, ο Χουάνγκ βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με έμπιστους συνεργάτες του. Μάλιστα, έχει ήδη στηθεί ένα άτυπο «war room» (αίθουσα επιχειρήσεων), στελεχωμένο από κορυφαία διευθυντικά στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ. Στόχος τους είναι να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia για να ανάψει το «πράσινο φως», επιχειρώντας παράλληλα να εξασφαλίσουν την κρίσιμη υποστήριξη του Λευκού Οίκου.

«Όλοι όσοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τεχνολογικό κλάδο (…) λατρεύουν τον Τζένσεν», ανέφερε χαρακτηριστικά στενός συνεργάτης του στους FT, επιβεβαιώνοντας πως αυτές οι παρασκηνιακές κινήσεις τελούν υπό τις ευλογίες του ίδιου του Χουάνγκ.

Ο φόβος του ντόμινο

Η απουσία του ιδρυτή της Nvidia έχει προκαλέσει βαθύ κενό εξουσίας, θέτοντας σε κίνδυνο συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την κυρίαρχη άποψη πολλών μεγαλοεπενδυτών, την οποία φέρεται να συμμερίζεται και ο Ίλον Μασκ, μια παρατεταμένη κρίση στην ηγεσία της εταιρείας θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα ντόμινο αρνητικών εξελίξεων για ολόκληρο τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο εσωτερικό της επιχείρησης, η αποδοχή στο πρόσωπο του ανθρώπου που την εκτόξευσε στην κορυφή παραμένει εντυπωσιακά υψηλή. Είναι ενδεικτικό ότι υπάλληλοι της εταιρείας προχώρησαν στη συλλογή υπογραφών μέσω δημόσιας επιστολής, ζητώντας την άμεση επιστροφή του στη θέση του CEO.

Τα μεγάλα «αγκάθια»

Ωστόσο, ο δρόμος της επιστροφής είναι στρωμένος με σοβαρά εμπόδια. Ένα κρίσιμο κομμάτι του Διοικητικού Συμβουλίου εμφανίζεται αρνητικό, έχοντας ήδη καταρτίσει ένα σχέδιο σταθεροποίησης που δεν περιλαμβάνει τον Χουάνγκ. Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, οι FT είχαν αποκαλύψει πως η εταιρεία προσέγγισε τον Ρένε Χάας, επικεφαλής της βρετανικής Arm Holdings, στο πλαίσιο αναζήτησης του πιθανού διαδόχου.

Επιπλέον, υπάρχει ο σκόπελος της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εμφανίζεται αυστηρά απέναντι στον πρώην ισχυρό άνδρα της Nvidia. Μάλιστα, σε δηλώσεις που έκανε την Κυριακή (15/11) άφησε σαφείς αιχμές για λαθρεμπόριο προηγμένων μικροτσίπ AI προς την Κίνα, ένα ζήτημα που βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τις αποκαλύψεις για τη φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο.

Τέλος, το νομικό πλαίσιο και ο αυστηρός εταιρικός κανονισμός περιπλέκουν περαιτέρω την κατάσταση. Όπως αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι επενδυτές της Σίλικον Βάλεϊ, η σύναψη σχέσεων ανώτατων στελεχών με υφισταμένους συνιστά σοβαρό εταιρικό αδίκημα, το οποίο σε κανονικές συνθήκες συνεπάγεται απόλυση.

Με τις επίσημες έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και τα νομικά ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά, η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ φαντάζει μια εξαιρετικά περίπλοκη εξίσωση. Ωστόσο, το γεγονός ότι αυτή η προοπτική έχει πέσει επίσημα στο τραπέζι ανατρέπει όλα τα δεδομένα, δίνοντας μια νέα, κινηματογραφική τροπή σε ένα από τα μεγαλύτερα εταιρικά θρίλερ των τελευταίων ετών.