Ο Τζούλιαν Ασάνζ, ιδρυτής του οργανισμού WikiLeaks, κατέθεσε αγωγή στη Σουηδία κατά του Ιδρύματος Νόμπελ, αμφισβητώντας την απόφαση του οργανισμού να απονείμει το Βραβείο Ειρήνης στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Ο Ασάνζ υποστηρίζει ότι η βράβευση αυτή συνιστά «κατάφωρη υπεξαίρεση» κεφαλαίων και «διευκόλυνση εγκλημάτων πολέμου», σύμφωνα με τη Σουηδική νομοθεσία.

Στην καταγγελία του, ο Ασάνζ, ζητά να παγώσουν 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (περίπου 1,18 εκατομμύρια δολάρια) από το χρηματικό έπαθλο που θα απονεμηθεί στη Ματσάδο. Η μήνυση που κατατέθηκε την Τετάρτη (17/12) κατηγορεί 30 άτομα που συνδέονται με το Ίδρυμα Νόμπελ, συμπεριλαμβανομένων μελών της ηγεσίας του οργανισμού, για υπεξαίρεση κεφαλαίων, διευκόλυνση εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, καθώς και χρηματοδότηση εγκλημάτων επιθετικότητας.

Today Assange filed a criminal complaint against the Nobel Foundation, alleging Machado’s Peace Prize award facilitated US war crimes by inciting military buildup near Venezuela, enabling access to $1.7 trillion in resources and accusing 30 Nobel members of misappropriating funds… pic.twitter.com/VbHD2dGXfp — JKash 🍊MAGA Queen (@JKash000) December 17, 2025



Ο Ασάνζ καταγγέλλει ότι η απόφαση να απονεμηθεί το Βραβείο Ειρήνης στη Ματσάδο μετατρέπει το βραβείο, το οποίο είναι παραδοσιακά σύμβολο ειρήνης, σε «όργανο πολέμου». Ο ίδιος κατηγορεί τη Ματσάδο για την υποστήριξή της στην «διάπραξη διεθνών εγκλημάτων» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ασκούν στρατιωτική πίεση για να αναγκάσουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, να παραιτηθεί.

Η επιλογή της Ματσάδο για το βραβείο δεν ήταν αδιάφορη για την κοινή γνώμη, καθώς η υποστήριξή της στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Γάζα και η στήριξή της στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Μαδούρο, προκάλεσαν αντιδράσεις. Επιπλέον, η Ματσάδο έχει δηλώσει ότι αν αναλάβει την προεδρία της Βενεζουέλας, σκοπεύει να μεταφέρει την πρεσβεία της χώρας στην Ιερουσαλήμ.

Ο Ασάνζ θεωρεί ότι η Ματσάδο παραβιάζει τα κριτήρια που ορίζει η διαθήκη του ιδρυτή του βραβείου, Άλφρεντ Νόμπελ, σύμφωνα με την οποία το Βραβείο Ειρήνης απονέμεται στο άτομο που έχει προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος στην ανθρωπότητα για την προώθηση της αδελφοσύνης μεταξύ των εθνών.

Τα WikiLeaks εκτιμούν ότι υπάρχει «πραγματικός κίνδυνος» τα κεφάλαια του βραβείου να εκτραπούν ή να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη στρατιωτικών επιθέσεων και εγκλημάτων πολέμου, αντί για τον φιλανθρωπικό σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

WikiLeaks founder #JulianAssange has filed a legal complaint in #Sweden against the Nobel Foundation, seeking to block the disbursement of over $1 million in Nobel Peace Prize funds to #Venezuelan opposition leader #MaríaCorinaMachado, the 2025 laureate.#IndiaTodayGlobal |… pic.twitter.com/u1ISYCBrVb — IndiaToday (@IndiaToday) December 18, 2025

Η σουηδική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έλαβε την καταγγελία του Ασάνζ. Ο ιδρυτής των WikiLeaks, ο οποίος έχει παίξει κεντρικό ρόλο στη δημοσιοποίηση διαρροών κυβερνητικών εγγράφων, υπήρξε στόχος της αμερικανικής δικαιοσύνης για χρόνια και είχε ζητήσει άσυλο στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο το 2012 για να αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία, όπου αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση (οι οποίες τελικά αποσύρθηκαν).

Από το 2019 έως το 2024 ήταν φυλακισμένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να τον εκδώσει για την αποκάλυψη απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών. Συνολικά, η υπόθεση αυτή εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τις πολιτικές και ηθικές διαστάσεις της απονομής του Βραβείου Ειρήνης και τη σχέση του με τις διεθνείς συγκρούσεις και τις γεωπολιτικές στρατηγικές.