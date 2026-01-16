Μια έντονη δικαστική διαμάχη, απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο θρύλος των αγώνων μοτοσυκλέτας Valentino Rossi φαίνεται να κατηγορεί αρχικά τη σύντροφο του πατέρα του, Graziano Rossi, για κλοπή 200.000 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό του τελευταίου. Όμως κατόπιν στη διαμάχη εμπλέκεται και ο ίδιος ο Graziano, με την υπόθεση να δείχνει ρήγμα μεταξύ πατρός και υιού Rossi.

Σύμφωνα με Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, «ο Ιταλός πρωταθλητής μοτοσικλέτας Valentino Rossi κινήθηκε δικαστικά κατά της συντρόφου του πατέρα του, Graziano Rossi, 71 ετών, κατηγορώντας την ότι έκανε ανάληψη περίπου 200.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό του πατέρα του κατά τη διάρκεια μιας 12ετούς σχέσης».

Όπως αναφέρει η «Quotidiano Nazionale», η υπόθεση ξεκίνησε το 2024, όταν για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ο Valentino πήρε την άδεια δικαστηρίου να ενεργεί ως κηδεμόνας – εγγυητής και διαχειριστής της περιουσίας του 71χρονου πατέρα του, κάτι που βασίστηκε σε ιατρική έκθεση που περιέγραφε τον Graziano Rossi ως ένα ευάλωτο άτομο, με δυσκολία να διαχειρίζεται ανεξάρτητα τις υποθέσεις του.

Το επόμενο έτος, ωστόσο, ο Graziano πέτυχε μέσω αστικής αγωγής, να πιστοποιήσει ότι ήταν πλήρως ικανός να κατανοήσει και να αποφασίσει

Κατά τη διάρκεια του έτους όμως που ο Valentino διετέλεσε διαχειριστής έλεγξε τους λογαριασμούς του πατέρα του και ανακάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της δωδεκαετούς σχέσης του με τη σύντροφο του ,μια 54χρονη γυναίκα, η ίδια είχε λάβει περίπου 200.000 ευρώ από αυτόν.

Συγκεκριμένα, τα αμφισβητούμενα ποσά ήταν: 176.000 ευρώ που μεταφέρθηκαν από τον λογαριασμό του Graziano με τη την αιτιολογία του δανείου στον λογαριασμό της συντρόφου του, συν άλλα 34.000 ευρώ σε μετρητά.

Αυτές οι οικονομικές συναλλαγές κίνησαν τις υποψίες του Valentino, καθώς φοβόταν ότι ο πατέρας του μπορεί να είχε εξαπατηθεί κατά τη διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων.

Αν και οι εκθέσεις εμπειρογνωμόνων έχουν διαπιστώσει ότι ο Graziano δεν χρειάζεται διαχειριστή, ο πρώην πρωταθλητής του MotoGP αποφάσισε να υποβάλει μήνυση εναντίον της γυναίκας, κατηγορώντας την ότι εξαπάτησε τον πατέρα του λόγω ανικανότητας για τα ποσά που έλαβε.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμη αποφασίσει εάν θα ζητήσουν την παραπομπή της σε δίκη.