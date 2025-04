Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έκανε μια ολιγόωρη στάση στην αμερικανική αεροπορική βάση Ράμσταϊν στη Γερμανία, κατά την πτήση της επιστροφής του από την Ινδία.

Σε εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας διακρίνεται ο 40χρονος Ρεπουμπλικάνος να σερβίρει μπύρα σε αμερικανούς στρατιώτες.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, το Air Force Two προσγειώθηκε για ανεφοδιασμό στη βάση Ράμσταϊν, κοντά στην πόλη Καϊζερσλάουτερν της νοτιοδυτικής Γερμανίας.

🚨 NOW: Vice President Vance stops and serves beer to our troops stationed at Ramstein Air Base in Germany

JD will be a GREAT Commander-in-Chief one day 🇺🇸 pic.twitter.com/eh0pDUHmQO

— Nick Sortor (@nicksortor) April 24, 2025