Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, πραγματοποιεί επίσκεψη στη Μόσχα για το ετήσιο συνέδριο των BRICS+, ωστόσο σε έξοδό του δεν αρνήθηκε να χορέψει μαζί με νέους, ένα techno τραγούδι με το όνομά του, το οποίο έχει γίνει viral στη Ρωσία.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε μαζί με νέους το «Yanis Varoufakis», που έχει κατακλύσει τα κλαμπ της Ρωσίας. Πρόκειται για ένα κομμάτι που δημιούργησε Ρώσος DJ χρησιμοποιώντας το όνομα του πρώην υπουργού Οικονομικών καθώς ταιριάζει με το beat. Οι νέοι στη Ρωσία πιθανότατα δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Γιάνης Βαρουφάκης αλλά τους αρέσει ο ρυθμός του ονόματός του.

A viral track repeating just two words,“Yanis Varoufakis,” is spreading across Russia’s clubland. Created by a Moscow DJ, the tune has taken off among zoomers, with critics linking its appeal to a revival of 90s/early 2000s techno. The irony is that most listeners likely have… pic.twitter.com/aTOwiqK590 — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) March 20, 2026

Χόρεψε στους ρυθμούς του τραγουδιού

Ο Γιάννης Βαρουφάκης, φάνηκε να απολαμβάνει το τραγούδι και απόλαυσε στη σκηνή το νέο ρωσικό χιτ, χορεύοντας μαζί με νέους, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε το βίντεο