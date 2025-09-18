Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ επαίνεσε την Τετάρτη τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την προσήλωσή του στη διευθέτηση συγκρούσεων ανά τον κόσμο, κατά το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Βρετανός μονάρχης προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ.

Επισημαίνοντας πως οι δύο χώρες υποστηρίζουν κρίσιμες διπλωματικές προσπάθειες, ο βασιλιάς Κάρολος έκανε ειδική μνεία στην προσήλωση του προέδρου των ΗΠΑ «για την εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις στον κόσμο».

Κατά την ομιλία του στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο «μια από τις μεγαλύτερες τιμές» στη ζωή του, υπενθυμίζοντας πως είναι η δεύτερη ως αρχηγός κράτους – η προηγούμενη ήταν το 2019.