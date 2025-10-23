Μία συγκινητική και συνάμα ιστορική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Βατικανό, αφού είναι η πρώτη φορά, που επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας προσεύχεται δημόσια μαζί με ποντίφικα.

O βασιλιάς Κάρολος Γ΄προσευχήθηκε δημοσίως με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄.

The start of the Prayer Service at the Sistine Chapel. This is the first time a British monarch and a Pope have prayed together here since 855. Charles is here as King and Head of the Church of England. pic.twitter.com/qfxsZh2DWL — Raymond Arroyo (@RaymondArroyo) October 23, 2025

Η επίσκεψη του Καρόλου στο Βατικανό και η συμμετοχή του στην οικουμενική λειτουργία στη Σιξτίνα στο παρεκκλήσι, επισφραγίζουν την επαναπροσέγγιση ανάμεσα στην Καθολική και την Αγγλικανική Εκκλησία, καθώς για πρώτη φορά, μετά από πέντε αιώνες μετά το σχίσμα του Ερρίκου Η΄ με τη Ρώμη, ένας Βρετανός μονάρχης προσεύχεται δημόσια με τον Πάπα.

King Charles III met Pope Leo XIV at the Vatican, marking a historic moment as the first British monarch — and leader of the Church of England — to join a pope in public prayer. pic.twitter.com/8QTgeZhl9m — Open Source Intel (@Osint613) October 23, 2025



Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ συνοδευόμενος από την σύζυγό του Καμίλα, σήμερα το πρωί (23 Οκτωβρίου), έγινε δεκτός στο Αποστολικό Παλάτι από την Ελβετική Φρουρά, πριν από την κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, στη βιβλιοθήκη του Βατικανού.

NEW: King Charles and Queen Camilla have arrived at the Apostolic Palace at the Vatican for their first meeting with Pope Leo XIV.

Later Charles will become the first British monarch to pray together with the Pope in 500 years pic.twitter.com/CII2zGImbT — Chris Ship (@chrisshipitv) October 23, 2025

Στη συνέχεια, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και η Καμίλα άκουσαν τους εθνικούς ύμνους, στην Αυλή του Αγίου Δαμάσου στο Βατικανό.

Το μεσημέρι, ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε στην οικουμενική λειτουργία στη Σιξτίνα στο Παρεκκλήσι, με επικεφαλής τον Πάπα και τον Αρχιεπίσκοπο του Γιορκ, Στίβεν Κότρελ.

Η τελετή ήταν αφιερωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος, μεταδόθηκε απευθείας από το Βατικανό και συνδύασε Καθολικές και Αγγλικανικές παραδόσεις.

King Charles prays with Pope Leo XIV, the first time a Supreme Governor of the Church of England has prayed with the head of the Catholic Church since before the Reformation. pic.twitter.com/clAatU8D8W — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) October 23, 2025

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την απονομή του τίτλου Royal Confrater στον Κάρολο, στη Βασιλική του Αγίου Παύλου εκτός των Τειχών, σε μια τελετή που αναδεικνύει τους μακραίωνους δεσμούς της αγγλικής μοναρχίας με τη Ρώμη.

Το ιστορικό αυτό γεγονός, εντάσσεται στο πλαίσιο του Ιωβηλαίου Έτους της Καθολικής Εκκλησίας, ενισχύοντας τον διάλογο και το πνεύμα ενότητας, μεταξύ των δύο χριστιανικών παραδόσεων.