Μία συγκινητική και συνάμα ιστορική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Βατικανό, αφού είναι η πρώτη φορά, που επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας προσεύχεται δημόσια μαζί με ποντίφικα.

O βασιλιάς Κάρολος Γ΄προσευχήθηκε δημοσίως με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄.

Η επίσκεψη του Καρόλου στο Βατικανό και η συμμετοχή του στην οικουμενική λειτουργία στη Σιξτίνα στο παρεκκλήσι, επισφραγίζουν την επαναπροσέγγιση ανάμεσα στην Καθολική και την Αγγλικανική Εκκλησία, καθώς για πρώτη φορά, μετά από πέντε αιώνες μετά το σχίσμα του Ερρίκου Η΄ με τη Ρώμη, ένας Βρετανός μονάρχης προσεύχεται δημόσια με τον Πάπα.

 


Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ συνοδευόμενος από την σύζυγό του Καμίλα, σήμερα το πρωί (23 Οκτωβρίου), έγινε δεκτός στο Αποστολικό Παλάτι από την Ελβετική Φρουρά, πριν από την κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, στη βιβλιοθήκη του Βατικανού.

 

Στη συνέχεια, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και η Καμίλα άκουσαν τους εθνικούς ύμνους, στην Αυλή του Αγίου Δαμάσου στο Βατικανό.

 


Το μεσημέρι, ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε στην οικουμενική λειτουργία στη Σιξτίνα στο Παρεκκλήσι, με επικεφαλής τον Πάπα και τον Αρχιεπίσκοπο του Γιορκ, Στίβεν Κότρελ.

Η τελετή ήταν αφιερωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος, μεταδόθηκε απευθείας από το Βατικανό και συνδύασε Καθολικές και Αγγλικανικές παραδόσεις.

 

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την απονομή του τίτλου Royal Confrater στον Κάρολο, στη Βασιλική του Αγίου Παύλου εκτός των Τειχών, σε μια τελετή που αναδεικνύει  τους μακραίωνους δεσμούς της αγγλικής μοναρχίας με τη Ρώμη.

Το ιστορικό αυτό γεγονός, εντάσσεται στο πλαίσιο του Ιωβηλαίου Έτους της Καθολικής Εκκλησίας, ενισχύοντας τον διάλογο και το πνεύμα ενότητας, μεταξύ των δύο χριστιανικών παραδόσεων.

