Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα βρεθεί στην Κίνα από τις 10 ως τις 13 Νοεμβρίου, την πρώτη επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί Ισπανός μονάρχης στη χώρα εδώ και 18 χρόνια καθώς η Μαδρίτη επιδιώκει να ενθαρρύνει τις κινεζικές επενδύσεις και να ενισχύσει τους διμερείς εμπορικούς δεσμούς.

Η Κίνα είναι πρόθυμη να ενώσει τα χέρια με την Ισπανία για να αδράξει την ευκαιρία που παρουσιάζεται με την επίσκεψη του βασιλιά, προκειμένου να ενισχυθεί η αμοιβαία συνεργασία και να βελτιωθεί η στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών, δήλωσε η Μάο Νινγκ εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η Ισπανία επιδιώκει να προσεγγίσει οικονομικά την Κίνα, παρά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει επισκεφθεί την Κίνα τρεις φορές σε διάστημα τριών ετών, πιο πρόσφατα την άνοιξη.

Στη διάρκεια επίσκεψής του τον Σεπτέμβριο του 2024 ο Ισπανός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσει τη θέση της να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.

Η ΕΕ συνολικά παραμένει επιφυλακτική όσον αφορά τις οικονομικές της σχέσεις με την Κίνα, ανησυχώντας για τις εμπορικές ανισότητες, τους δεσμούς του Πεκίνου με τη Μόσχα και την κυριαρχία του στην παγκόσμια αγορά κρίσιμων ορυκτών.

Νωρίτερα φέτος ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ επέκρινε τον Ισπανό ομόλογό του Κάρλος Κουέρπο επειδή πρότεινε η Ευρώπη να αποκτήσει στενότερες σχέσεις με την Κίνα.

Ωστόσο μετά τη συνάντηση κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του στη Νότια Κορέα την προηγούμενη εβδομάδα ο διμερής εμπορικός πόλεμος φάνηκε να αποκλιμακώνεται.

