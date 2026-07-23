Ένας ιδιαίτερος «αξιωματικός» έχει κλέψει τις καρδιές των κατοίκων του Άμστερνταμ αλλά και εκατομμυρίων χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο λόγος για τον Nimis, έναν γάτο που ζει σε πλωτό σπίτι και γυρνά στους δρόμους της ολλανδικής πρωτεύουσας φορώντας ένα φωσφοριζέ κίτρινο γιλέκο που θυμίζει αστυνομική στολή.

Τα βίντεο του στο TikTok έχουν ξεπεράσει τα 4,5 εκατομμύρια προβολές, μετατρέποντάς τον στη διασημότερη «αστυνομική γάτα» του διαδικτύου.

Βίντεο δείχνουν τον αξιολάτρευτο γάτο να «περιπολεί» τους δρόμους του Άμστερνταμ:

Περιπολίες στα κανάλια με φωσφοριζέ γιλέκο

Ο Nimis ζει μαζί με την ιδιοκτήτριά του, Lydia Farber, σε ένα από τα χαρακτηριστικά πλωτά σπίτια της πόλης.

Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες γάτες της περιοχής είναι το κίτρινο προστατευτικό γιλέκο που φοράει καθημερινά, το οποίο παραπέμπει άμεσα σε στολή σωμάτων ασφαλείας.

Συνοδεύοντας την κηδεμόνα του στις καθημερινές τους βόλτες, ο Nimis δίνει την αίσθηση ότι εκτελεί κανονική περιπολία στα κανάλια, τρέχοντας ανάμεσα στους περαστικούς και ελέγχοντας την περιοχή.

Από τα βίντεο για την οικογένεια στα 4,5 εκατομμύρια views

Όπως αποκαλύπτει η Lydia Farber, η παγκόσμια επιτυχία του Nimis προέκυψε εντελώς τυχαία.

Η αρχική της πρόθεση ήταν απλώς να καταγράφει τις περιπέτειες του γάτου σε σύντομα βίντεο για να διασκεδάζει τα ανίψια της.

Ωστόσο, η πλατφόρμα του TikTok είχε διαφορετική γνώμη, αφού τα βίντεο έγιναν αμέσως δημοφιλή, ξεπερνώντας τα 4,5 εκατομμύρια προβολές.

Ο Nimis απέκτησε πιστό κοινό από όλο τον κόσμο που παρακολουθεί κάθε του βήμα.

Βίντεο δείχνουν τον αστυνομικό γάτο που έγινε viral:

Σε ένα από τα πιο δημοφιλή στιγμιότυπα, ο γάτος φωτογραφίζεται δίπλα σε πραγματικούς αστυνομικούς της πόλης, οι οποίοι υποδέχθηκαν με χαμόγελο τον τετράποδο «συνάδελφό» τους.