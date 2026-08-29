Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται το διασκέδασε, κάνοντας μια δοκιμαστική διαδρομή (test drive) με το νέο Volga K50 στο Νίζνι Νόβγκοροντ.

Σε βίντεο καταγράφεται ο Ρώσος Πρόεδρος να οδηγεί το αυτοκίνητο, έχοντας στη θέση του συνοδηγού τη Διευθύντρια της μάρκας Volga, Τατιάνα Φαντέεβα. Λίγο πριν μπει στο αυτοκίνητο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αστειεύτηκε λέγοντας ότι είναι «αρχάριος οδηγός».

Βίντεο από test drive που έκανε ο Πρόεδρος της Ρωσίας στο Volga K50:

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας όσο έκανε βόλτα με το ολοκαίνουργιο Volga K50, επαίνεσε την οδική συμπεριφορά του οχήματος και την ηχομόνωση της καμπίνας.

Σημειώνεται πως η μαζική παραγωγή των Volga K50, C50 και K40 ξεκίνησε τον Απρίλιο, με τις πωλήσεις να ξεκινούν τον Ιούνιο. Οι τιμές για τα νέα μοντέλα ξεκινούν από περίπου 4 εκατομμύρια ρούβλια.

Το Volga K50 είναι ένα SUV ρωσικής εταιρείας που βασίζεται σε κινεζική αυτοκινητιστική τεχνολογία και παράγεται σε ένα πρώην εργοστάσιο της Volkswagen στο Νίζνι Νόβγκοροντ.