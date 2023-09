Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε χθες Δευτέρα τραυματισμένους ουκρανούς στρατιώτες που νοσηλεύονται στη Νέα Υόρκη, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Στην πρώτη του επίσκεψη στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, ο Ζελένσκι θα εκφωνήσει σήμερα ομιλία ενώπιον των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στην 78η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού.

Razem przybyli do Nowego Jorku, aby wziąć udział w wydarzeniach 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego… by Zelenskiy Official – https://t.co/hcZVwi5y16

— migranciwpolsce.pl (@migranciwpolsce) September 18, 2023