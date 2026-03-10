Έναν απίστευτο τρόπο για να βγάζουν χρήματα μέσω των social media, εξαπατώντας τους χρήστες και εκμεταλλευόμενοι την αγωνία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχουν βρει κάποιοι τύποι.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ τoυ δημοσιογράφου της «La Repubblica», Fabio Tonacci, παρατηρήθηκε πως από το ξέσπασμα της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο τα οποία είναι ψεύτικα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, έχουν φτιαχτεί με τεχνητή νοημοσύνη, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξαπατούν τους πολίτες.

Για παράδειγμα, ο κατακλυσμός από πυραύλους που ισοπεδώνει το κέντρο του Τελ Αβίβ πρόκειται για ένα ψεύτικο βίντεο. Επίσης, ο ουρανοξύστης που τυλίγεται στις φλόγες στο Μπαχρέιν.

Πολλά από αυτά είναι δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Κάνοντας λοιπόν scroll από το ένα βίντεο στο άλλο, όπως κάνουμε όλοι, οι θεάσεις αποφέρουν πολλά χρήματα σε όσους τα παράγουν.

Το φαινόμενο είναι τόσο συχνό που η πλατφόρμα X, αναγκάστηκε να ανακοινώσει πως θα μπλοκάρει για 90 ημέρες τα έσοδα όσων δημοσιεύουν περιεχόμενο που σχετίζεται με τον πόλεμο και έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Βέβαια δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα.

Ο δεύτερος λόγος είναι η προπαγάνδα, που κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων γίνεται βασικό στοιχείο του λεγόμενου υβριδικού πολέμου που προσπαθεί να επηρεάσει και να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη μέσω ψευδών επιχειρημάτων, ψυχολογικών επιχειρήσεων και γεγονότων που δεν συνέβησαν ποτέ.

Δείτε το ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου με ελληνικούς υπότιτλους: