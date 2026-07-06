Ο υπερτυφώνας Μπάβι προκάλεσε ήδη «μεγάλες ζημιές» στη νήσο Ρότα, στο αμερικανικό αρχιπέλαγος των Μαριανών, στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά «σφοδρούς ανέμους» και «πλημμύρες».

«Υφιστάμεθα αυτή τη στιγμή σφοδρούς ανέμους και πλημμύρες εδώ», είπε η Λου Ροσάριο, εκπρόσωπος του κέντρου επιχειρήσεων στον δήμο. «Ορισμένοι αναφέρουν ήδη μεγάλες ζημιές», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Rota getting blasted by extreme winds from Typhoon #Bavi’s eyewall. This will be a storm to remember in that part of #CNMI. 📹: Masum Dhali (Facebook; link 🔗 below)#tropicswx #MPwx pic.twitter.com/1P3OdS87Ly — Vortix (@VortixWx) July 6, 2026

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) είχε προειδοποιήσει πως απειλούνταν «καταστροφικές ζημιές», έκανε λόγο για «κατάσταση θανατηφόρου κινδύνου».

Το λεγόμενο μάτι του συστήματος αυτού «περνά από τη νήσο Ρότα», ανέφερε νωρίτερα η NWS, κάνοντας λόγο για ανέμους έως και 290 χιλιομέτρων την ώρα.

Η Ρότα, το νοτιότερο νησί των Βόρειων Μαριανών, έχει περίπου 1.500 κατοίκους.

Ο υπερτυφώνας, ισοδύναμος με κυκλώνα κατηγορίας 5, συνοδεύεται από ανέμους που μπορεί να φτάσουν έως και τα 350 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με ειδικευμένο κέντρο προειδοποίησης.

Μεγάλο μέρος της νήσου θα είναι αδύνατο να κατοικηθεί «για εβδομάδες, αν όχι περισσότερο», προειδοποίησε η NWS. Κατοικίες που δεν είναι κατασκευασμένες από μπετόν και δεν έχουν ενισχυθεί «καταστράφηκαν», πολλές «ολοσχερώς», πρόσθεσε.

Super Typhoon Bavi Category 5 in Rota , USA Live 05/07/2026 05 July 2026 , Super Typhoon Bavi Category 5 is in Rota , Guam (Guåhan), Rota , Saipan , Tinian (Tini’an) live , Take Shelter Now. Live Footage from Rota .#Guam pic.twitter.com/Q2dElfDqPS — La Galaxie perdue (@LaGalaxieperdue) July 6, 2026

Προέβλεπε ακόμη κύματα ύψους 10,7 μέτρων και «εξαιρετικά επικίνδυνες» συνθήκες στη θάλασσα.

«Αν συνεργαστούμε και πάρουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις, μπορούμε να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας και την κοινότητά μας. Προσευχόμαστε για την ασφάλεια των πολιτών μας», σχολίασε η Όμπρι Χόκογκ, η δήμαρχος στη Ρότα.

Το νησί βρίσκεται κοντά στο Γκουάμ, επίσης αμερικανικό έδαφος, με 170.000 κατοίκους.

Super Typhoon Inday “Bavi” lashed in Yigo, Guam pic.twitter.com/fqGOdBWGZx — parkerg_3693 (@parkerg_3693) July 4, 2026

Οι Βόρειες Μαριάνες (40.000 κάτοικοι) είχαν ήδη δοκιμαστεί σκληρά τον Απρίλιο από τον υπερτυφώνα Σινλάκου, ο οποίος έκοψε την ηλεκτροδότηση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, ξερίζωσε δέντρα, ανέτρεψε οχήματα και παρέσυρε οροφές κτηρίων.

Χθες η κίνηση των αυτοκινήτων ήταν ελάχιστη στο Γκουάμ και τις Βόρειες Μαριάνες. Η αστυνομία έκανε περιπολίες και συνιστούσε επαγρύπνηση. Ομάδες της πολιτικής προστασίας και η ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονταν επί ποδός στο Γκουάμ, όπου σε κέντρο διανομής στάλθηκαν 1,1 εκατ. λίτρα πόσιμου νερού, 1,2 εκατ. έτοιμα γεύματα, 6.700 κλίνες εκστρατείας και 90 γεννήτριες.

Άνοιξαν εξάλλου πέντε κέντρα υποδοχής πληγέντων με δυναμικότητα 1.900 θέσεων.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, που εκδηλώνεται κατά κανόνα κάθε δύο έως επτά χρόνια και διαρκεί εννιά έως δώδεκα μήνες, εκδηλώνεται ήδη στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Το φαινόμενο αυτό ανεβάζει τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια των υδάτων στον κεντρικό και στον ανατολικό Ειρηνικό στο ύψος του ισημερινού, μεταβάλλοντας το καθεστώς των ανέμων, των πιέσεων και των βροχών και αλλάζοντας το κλίμα σε παγκόσμια κλίμακα, προκαλώντας ακραία και καταστροφικά καιρικά φαινόμενα.