Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Περισσότεροι από 900.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί από τις ανατολικές και βόρειες περιοχές των Φιλιππίνων, καθώς η πιο πρόσφατη καταιγίδα που έπληξε τη χώρα – η Fung-wong – εντάθηκε την Κυριακή (9/11) σε υπερτυφώνα, με αποτέλεσμα να ανασταλούν οι εργασίες και τα μαθήματα σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Μητροπολιτικής Μανίλα.

Με ανέμους που φτάνουν τα 185 χλμ./ώρα και ριπές έως και 230 χλμ./ώρα, ο σούπερ τυφώνας απειλεί να προκαλέσει καταρρακτώδεις βροχές, καταστροφικούς ανέμους και καταιγίδες.

HAPPENING NOW: Strong Winds Shake Camaligan’s Hanging Bridge. Strong gusts from Typhoon Fung-wong (#UwanPH) caused a famous hanging bridge in Camaligan, Camarines Sur, Philippines, to sway dangerously. Source: Richard Cecilio, DWIZ 95.1 South Luzon pic.twitter.com/z63SdyWuOd — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

Προειδοποιήσεις για καταιγίδα έχουν εκδοθεί σε πολλές περιοχές της χώρας, με τμήματα των Ανατολικών Βισάγιας να έχουν ήδη υποστεί διακοπές ρεύματος. Περισσότερες από 300 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού έχουν ακυρωθεί, σύμφωνα με την αρχή πολιτικής αεροπορίας.

Ο υπουργός Άμυνας Γκιλμπέρτο Τεοντόρο προέτρεψε τους κατοίκους που βρίσκονται στο… πέρασμα της καταιγίδας να συμμορφωθούν με τις εντολές εκκένωσης, προειδοποιώντας ότι η άρνηση συμμόρφωσης είναι επικίνδυνη και παράνομη.

Flooding is hitting the coastal area of Barangay Sabang in Calabanga, Camarines Sur, Philippines, as a storm surge is being caused by Typhoon Uwan (Fung-wong). pic.twitter.com/uw3Te25kAr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

«Ζητάμε από τους πολίτες να εκκενώσουν προληπτικά την περιοχή, ώστε να μην χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε διασώσεις την τελευταία στιγμή, κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή αστυνομικών, στρατιωτών, πυροσβεστών και μελών της ακτοφυλακής», δήλωσε σε δημόσια ομιλία του.

Ορισμένες εικόνες που μοιράστηκε η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων στο Camarines Sur έδειχναν τους εκκενωθέντες να κρατούν τσάντες και προσωπικά αντικείμενα, καθώς μεταφέρονταν από μακριά, στενά επιβατικά σκάφη σε φορτηγά που περίμεναν, κατά τη διάρκεια των προληπτικών επιχειρήσεων εκκένωσης.

Right now, parts of Virac, Catanduanes are experiencing zero visibility due to strong winds and heavy rainfall from Super Typhoon Uwan (Fung-wong. The province is currently under Signal No. 5, the highest warning level. 🎥 Mark Balana pic.twitter.com/nssB2qP4QG — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

Στην παράκτια επαρχία Aurora, όπου ο Fung-wong αναμένεται να φτάσει αργά την Κυριακή ή νωρίς το πρωί της Δευτέρας, οι διασώστες πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα ενθαρρύνοντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς υψηλότερα εδάφη.

Ο τυφώνας Fung-wong αναμένεται να φέρει βροχές 200 mm ή και περισσότερο, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν εκτεταμένες πλημμύρες, δήλωσε ο κυβερνητικός μετεωρολόγος Benison Estareja, στους δημοσιογράφους, το Σάββατο.

Current situation in Polangui, Albay, Philippines followingTyphoon Fung-wong (UwanPH) pic.twitter.com/NgyujFEe5t — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

«Είναι επίσης πιθανό να πλημμυρίσουν οι μεγάλες λεκάνες απορροής των ποταμών μας».

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι καταιγίδες γίνονται πιο ισχυρές λόγω της κλιματικής κρίσης. Οι θερμότεροι ωκεανοί επιτρέπουν στους τυφώνες να ενισχύονται γρήγορα, ενώ η θερμότερη ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερη υγρασία, πράγμα που σημαίνει ισχυρότερες βροχοπτώσεις.

Ο Fung-wong πλήττει τις Φιλιππίνες λίγες μόνο ημέρες μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Kalmaegi, ο οποίος σκότωσε 204 άτομα και άφησε πίσω του ένα χάος πριν χτυπήσει το Βιετνάμ, σκοτώνοντας πέντε ακόμη άτομα και καταστρέφοντας παράκτιες κοινότητες.

I wish this was fake, but unfortunately, it isn’t. The image below shows a satellite view of an approaching typhoon in the Philippines — nearly as massive as the entire country itself. pic.twitter.com/LSZyKqTehD — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) November 7, 2025

Το Σάββατο, η υπεύθυνη διάσωσης Myrra Daven δήλωσε στο AFP ότι η καταιγίδα, που πλησίαζε, ανάγκασε την αναστολή των δραστηριοτήτων έρευνας και διάσωσης στην επαρχία, όπου σημειώθηκε σχεδόν το 70% των θανάτων από τον Kalmaegi. «Μας δόθηκε εντολή να σταματήσουμε προσωρινά την έρευνα, τη διάσωση και την ανάκτηση στις 3 μ.μ. σήμερα», είπε. «Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την ασφάλεια των διασωστών μας. Δεν θέλουμε να γίνουν τα επόμενα θύματα».

Ο αριθμός των 57 αγνοουμένων, που έχει καταγράψει η κυβέρνηση στην επαρχία, πιθανότατα θα αυξηθεί, είπε η Daven. «Αναμένουμε ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, επειδή υπάρχουν ακόμα περιοχές στις οποίες δεν μπορούμε να εισέλθουμε. Ορισμένες οδοί πρόσβασης εξακολουθούν να είναι μπλοκαρισμένες από χώμα και άλλα αντικείμενα», είπε.