Επτά πολίτες της Αργεντινής έχασαν τη ζωή τους στην ευρείας κλίμακας επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που εξαπολύθηκε το Σάββατο και άλλοι 15 ακόμη αγνοούνται, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ο Σαντιάγο Καφιέρο.

Seven #Argentines were killed during the attacks by Hamas terrorists in #Israel and 15 more are still missing, Argentina’s foreign minister Santiago Cafiero said Monday.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— アトリン ✊🏾 (@phoojux) October 10, 2023