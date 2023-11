Διπλωματικό επεισόδιο παραλίγο να προκληθεί ανάμεσα στην Κροατία και τη Γερμανία, εξαιτίας της αβροφροσύνης του υπουργού Εξωτερικών της βαλκανικής χώρας Γκόρνταν Γκρλιτς-Ράντμαν, ο οποίος δίκην χαιρετισμού προσπάθησε να φιλήσει τη Γερμανίδα ομόλογό του Ανναλένα Μπέρμποκ στη συνάντηση των ΥΠΕΞ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί ο 65χρονος Γκόρνταν Γκρλιτς-Ράντμαν αρχικά δίνει το χέρι του στην 42χρονη Ανναλένα Μπέρμποκ πριν κάνει μια κίνηση προς τα εμπρός για να την φιλήσει.

🇭🇷🇩🇪 Croatian FM Gordan Grlic-Radman made an awkward attempt to kiss his German counterpart Annalena Baerbock at the EU ministerial summit in Berlin

Balkans media and netizens heavily criticized the episode and even branded it ‘sexual harassment’.

Source: @geopolitics_live pic.twitter.com/J0Jg7dI9Kt

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) November 4, 2023