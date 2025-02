Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τον «προσανατολισμένο στα αποτελέσματα» διάλογο μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον, καθώς και την ανάγκη μιας δίκαιης διευθέτησης του πολέμου που ξέσπασε πριν από τρία χρόνια με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

«Μίλησα με τον ΥΠΕΞ Ρούμπιο συνεχίζοντας τον προσανατολισμένο στα αποτελέσματα διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ», έγραψε ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

I spoke with @SecRubio to continue the results-oriented Ukraine-US dialogue. Ahead of the third anniversary of Russia’s full-scale aggression, I underscored Ukraine’s strong will to achieve a comprehensive, just, and lasting peace—one that will strengthen Ukraine and the U.S.

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 21, 2025