Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έφθασε σήμερα το πρωί στο Κάιρο, τελευταίο σταθμό του διπλωματικού μαραθωνίου του στη Μέση Ανατολή για τη σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν.

Προερχόμενος από το Ισραήλ, ο Μπλίνκεν θα συναντήσει τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι, προτού πάρει το αεροπλάνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες αφού μετέβη σε εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, καθώς και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καλώντας να αποφευχθεί μια πύρωση της σύγκρουσης στη Γάζα.

