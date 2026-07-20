Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο (φωτό) συνεχάρη τον Λίβανο για «το βήμα που έκανε προς την ειρήνη», στη συνάντηση που είχε το πρωί της Κυριακής (19/7) στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο της χώρας Ζοζέφ Αούν, λίγες ημέρες μετά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν τη συμφωνία-πλαίσιο που εκπονήθηκε στις 26 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης μεταξύ των δύο χωρών, όπως δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Ρούμπιο «εξήρε το θάρρος της κυβέρνησης του Λιβάνου, υπό την ηγεσία του προέδρου Αούν, για τις αποφασιστικές της προσπάθειες να αποκαταστήσει την κυριαρχία του Λιβάνου, να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και να εξαρθρώσει την τρομοκρατική της υποδομή», εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του για το «βήμα της προς την ειρήνη». Επανέλαβε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεσμεύονται να παράσχουν υποστήριξη στη Βηρυτό για την εφαρμογή της τριμερούς συμφωνίας-πλαισίου, ενώ θα στηρίξουν επίσης «τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Λιβάνου να προσφέρει στους κατοίκους ειρήνη, οικονομική ανάκαμψη και ένα καλύτερο μέλλον».

Ο Ζοζέφ Αούν έφτασε το Σάββατο στην Ουάσιγκτον και πρόκειται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ αύριο Τρίτη.