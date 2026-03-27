Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν χλευάζουν τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν τοποθετήσει τη φωτογραφία του σε έναν… ιρανικό πύραυλο.
Στην ανάρτηση μάλιστα γράφουν:
«Μεγαλεπήβολες αυταπάτες»
«Κάποιος που θέλει το υπουργείο να αντισταθμίσει το σύμπλεγμα κατωτερότητάς του. Ο ίδιος γνωρίζει ότι η θέση του δεν είναι καν δεκανέας σε μια διοικητική μέριμνα».
Iran’s IRGC mocks Hegseth, putting his AI-generated photo on a missile.
“Grandiose delusions”
“Someone who wants the ministry to compensate for his inferiority complex. He himself knows that his place is not even as a corporal in a logistics.” pic.twitter.com/tDx3W2JeyV
— Clash Report (@clashreport) March 27, 2026