Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντιμίρ Ζελένσκι ζήτησε για άλλη μια φορά μια «σαφή ημερομηνία» για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, η προοπτική της ένταξης του κατεστραμμένου από τον πόλεμο έθνους του Ζελένσκι στην ΕΕ είναι διχαστική στις Βρυξέλλες.

Σε μια ομιλία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Πέμπτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι με μια «σαφή ημερομηνία» για ένταξη, «Η Ρωσία δεν θα μπορέσει να εμποδίσει την ένταξή μας με κανέναν τρόπο». Η Ουκρανία, υποστήριξε, «διενεργεί εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και εργάζεται εξωτερικά» για να εξασφαλίσει αυτήν την ημερομηνία ένταξης, η οποία «είναι θέμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και του μέλλοντος».

Ο Ζελένσκι έχει διατυπώσει παρόμοια αιτήματα τους τελευταίους τρεις μήνες.

Εμφανιζόμενος στο πλευρό της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Κίεβο τον Φεβρουάριο, είπε ότι η ένταξη στο μπλοκ το 2027 είναι «πολύ σημαντική για εμάς».

Τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ διχάζονται σχετικά με την ιδέα της γρήγορης ενσωμάτωσης της Ουκρανίας στο μπλοκ. Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ο στόχος του Ζελένσκι για ένταξη έως το 2027 «δεν είναι δυνατός, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία πρέπει πρώτα να σταθεροποιήσει τους θεσμούς και την οικονομία της, και να ξεριζώσει τη διαφθορά.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι υποστηρίζει το «άνοιγμα των πρώτων κεφαλαίων διαπραγματεύσεων» μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, χωρίς να προσφέρει κανένα πιθανό χρονοδιάγραμμα για την ένταξη.

Επιπλέον, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν υποσχέθηκε να ασκήσει βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι «αν οι Ουκρανοί γίνουν μέλη της ένωσης, αυτός ο πόλεμος θα γίνει και δικός μας πόλεμος».

Ακόμη και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν –η οποία έδωσε καθεστώς υποψηφιότητας στην Ουκρανία εντός εβδομάδων από τη στιγμή που ο Ζελένσκι υπέβαλε αίτηση για ένταξη το 2022– απέφυγε την ιδέα να προσδιορίσει ημερομηνία ένταξης. «Από την πλευρά μας, τα ραντεβού από μόνα τους δεν είναι δυνατά», είπε στον Ζελένσκι στο Κίεβο τον περασμένο μήνα.

Η φον ντερ Λάιεν, ωστόσο, έχει προτείνει ένα σχέδιο ένταξης για την Ουκρανία που το αποκαλεί «λάιτ-μέλος», βάσει του οποίου το Κίεβο θα ενταχθεί στο μπλοκ πριν κάνει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, αποκτώντας τα δικαιώματα ενός πλήρους μέλους μόνο αφού έχει περάσει αυτά τα εμπόδια.

Αυτό το σχέδιο, το οποίο οι επικριτές προειδοποίησαν ότι θα δημιουργήσει μια ένωση «δύο επιπέδων», αποδείχθηκε μη δημοφιλές στα κράτη μέλη, και ένα υπόμνημα που κυκλοφόρησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Πέμπτη δεν έκανε καμία αναφορά σε ένα τέτοιο σχέδιο ή σε ημερομηνία ένταξης της Ουκρανίας.

Αντίθετα, το έγγραφο ανέφερε ότι «το μέλλον της Ουκρανίας και των πολιτών της βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ότι οι τεχνικές συνομιλίες θα ξεκινούσαν με το Κίεβο σύμφωνα με την παραδοσιακή προσέγγιση για τη συμμετοχή που «βασίζεται στην αξία».