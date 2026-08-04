Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε την πρέσβη του στις Ηνωμένες Πολιτείες Όλγα Στεφανίσινα, μια απόφαση που αναμενόταν μετά τον κυβερνητικό ανασχηματισμό του Ιουλίου και η οποία σημειώνεται την ώρα που το Κίεβο ζητεί από την Ουάσιγκτον νέους πυραύλους Patriot για να αντικρούσει τα ρωσικά πλήγματα.

«Ανάκληση της Όλγα Στεφανίσινα από τα καθήκοντά της ως Έκτακτης και Πληρεξούσιας Πρεσβευτή της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρει το διάταγμα που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας.

Σε ένα μήνυμα στο Facebook, η Στεφανίσινα από την πλευρά της έκανε λόγο για «προσωπική απόφαση, που υποκινήθηκε από προσωπικές περιστάσεις» και δημοσίευσε μια επιστολή στην οποία ζητούσε να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της.

Η ίδια εξήρε το γεγονός ότι «αύξησε τις παραδόσεις αμερικανικών όπλων και διατήρησε αυτή την υποστήριξη ακριβώς τη στιγμή όπου το πολιτικό κλίμα στην Ουάσιγκτον εξελισσόταν δυσμενώς για την Ουκρανία».

Πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, η Όλγα Στεφανίσινα διορίστηκε στη θέση αυτή τον Ιούλιο του 2025.

Η θέση του πρέσβη στις ΗΠΑ έχει καθοριστική σημασία για την Ουκρανία, η οποία εξαρτάται από παραδόσεις όπλων και την ανταλλαγή πληροφοριών εκ μέρους των ΗΠΑ για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Οι σχέσεις μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ ήταν τεταμένες, ενίοτε θυελλώδεις, αλλά ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε μιλήσει πρόσφατα θετικά για τον Ουκρανό ηγέτη.

Ο Ζελένσκι μετέβη την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον για να ζητήσει νέους αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot, και ενώ η Ουκρανία είναι αντιμέτωπη με μια κλιμάκωση των ρωσικών πληγμάτων.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η Στεφανίσινα ερευνάται από την ουκρανική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς μετά τις υποψίες για υπεξαιρέσεις, αν και δεν της έχουν ακόμη απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος είχε αρχίσει τον Ιούλιο έναν επίμαχο κυβερνητικό ανασχηματισμό, δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ποιος θα αντικαταστήσει την Στεφανίσινα στη θέση του πρέσβη στις ΗΠΑ.