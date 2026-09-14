Στην αποπομπή του Γενικού Εισαγγελέα της χώρας Oυκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, προχώρησε ο Πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογράφοντας το σχετικό προεδρικό διάταγμα.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τις σοβαρές αποκαλύψεις των ανεξάρτητων αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς, σύμφωνα με τις οποίες στελέχη του γραφείου του προσέφεραν κάλυψη και προστασία σε παράνομα τηλεφωνικά κέντρα που διέπρατταν απάτες, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα υπέρογκα ποσά δωροδοκιών.

Ο Κραβτσένκο, ο οποίος είχε ανακοινώσει στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι θα αποχωρούσε από τη θέση αυτή, αν και αρνείται τις κατηγορίες που του προσάπτονται, είπε σήμερα ότι βρίσκεται «σε αποστολή στο εξωτερικό». «Σκοπεύω να ενημερώσω τους διεθνείς εταίρους μας για την πραγματική κατάσταση στους κόλπους των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς, για τις ενδείξεις μιας ανεξέλεγκτης συγκέντρωσης επιρροής εκ μέρους τους και τους κινδύνους που συνεπάγεται μια τέτοια πρακτική», πρόσθεσε, σε βίντεο στο κανάλι του στο Telegram.

Ο Κραβτσένκο ανακοίνωσε επίσης ότι κατέθεσε μήνυση εναντίον του διευθυντή του εθνικού γραφείου καταπολέμησης της διαφθοράς (NABU), Σεμιόν Κριβόνος, κατηγορώντας τον για «πλαστογραφία επίσημων εγγράφων».

Ο πρόεδρος Ζελένσκι από την πλευρά του ανέφερε, επίσης στο Telegram, ότι «ο γενικός εισαγγελέας δεν έχει παρά μόνο μία διέξοδο: την απόλυση», καλώντας τους βουλευτές να εγκρίνουν αυτήν την απόφαση «χωρίς καθυστέρηση». Αμέσως μετά αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας το διάταγμα καθαίρεσης του Ρουσλάν Κραβτσένκο.