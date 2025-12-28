Στην επιφάνεια έχει επανέλθει ένα βίντεο από το 2019, το οποίο δείχνει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χλευάζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς ο Ρώσος Πρόεδρος μιλάει σε μια κοινή συνέντευξη Τύπου για την εφαρμογή των Συμφωνιών του Μινσκ, που αφορούσαν την προστασία των εθνοτικών μειονοτήτων στο Ντονμπάς.

Στο επίμαχο βίντεο, ο Ουκρανός Πρόεδρος φαίνεται να κάνει μορφασμούς και να γελάει, την ώρα που ο Ρώσος ομόλογός του έχει πάρει τον λόγο.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Η συνάντηση είχε, τότε, προγραμματιστεί από τη Γαλλία και τη Γερμανία και είχε γίνει υπό την παρουσία της Άνγκελα Μέρκελ και του Εμανουέλ Μακρόν στις 9 Δεκεμβρίου του 2019. Στόχος ήταν η επίλυση της σύγκρουσης στην ανατολική Ουκρανία, αλλά οι εντάσεις σχετικά με την κατάπαυση του πυρός και την αυτονομία ήταν εμφανείς.

Οι Συμφωνίες του Μινσκ, που είχαν υπογραφεί χρόνια πριν, προέβλεπαν κατάπαυση του πυρός και μορφές τοπικής αυτονομίας για τις αποσχισμένες περιοχές, αλλά η εφαρμογή τους παρέμενε αβέβαιη.

Η Άνγκελα Μέρκελ είχε ισχυριστεί αργότερα ότι οι συμφωνίες αυτές ήταν μια τακτική για να κερδίσουν χρόνο, επιτρέποντας στην Ουκρανία να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες.